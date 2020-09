Mehr Park, weniger Gräber

Sargbestattungen gehen massiv zurück – der Friedhof Hamburg-Ohlsdorf verändert sein Gesicht

von Markus Lorenz

13. September 2020, 18:30 Uhr

Hamburg | Er ist schon jetzt der größte Parkfriedhof der Welt, doch der Friedhof Hamburg-Ohlsdorf soll noch grüner werden. Die Stadt will das 389-Hektar-Gelände so umgestalten, dass es nur noch in drei Bereichen Gräber- und Urnenstätten gibt. Das steht im Konzept „Ohlsdorf 2050“, das die Bürgerschaft 2017 in Auftrag gegeben hatte. Hintergrund ist der tiefgreifende Wandel in der Bestattungskultur. Seit 1995 ist die Zahl der Beisetzungen in Hamburg um mehr als 20 Prozent gesunken, Urnenbeisetzungen sind auf dem Vormarsch, der Anteil der Sargbestattungen fiel von 40 auf 25 Prozent. Zudem finden immer mehr Menschen ihre letzte Ruhestätte außerhalb der Friedhöfe, etwa in Wäldern oder auf See.



Vier der zwölf Kapellen stehen leer





Als Folge werden in Ohlsdorf langfristig nur 100 der knapp 400 Hektar für Gräber gebraucht, bisher sind es 200. Auch vier der zwölf Kapellen stehen leer, da Abschiede in der Single-Hochburg Hamburg immer öfter ohne Trauerfeiern stattfinden. Folge der Entwicklungen: Der städtischen Friedhofsgesellschaft brechen die Einnahmen weg. In Zukunft sollen deshalb noch mehr Flächen als Parks, Obstwiesen und Wälder genutzt werden, darunter ein Ruhewald für Bestattungen unter Bäumen. Ansonsten sollen sich Bestattungen künftig auf die Bereiche beim Haupteingang am Bahnhof Ohlsdorf, bei Kapelle 10 sowie beim Garten der Frauen beschränken. Auf dem Gelände sollen ferner zusätzliche Angebote für die Öffentlichkeit entstehen. Im Konzert ist vage von „neuen Impulsräumen“ und „neuen Kraftzentren mit Werkstattcharakter“ die Rede. Alle Angebote sollten „zum Charakter des Friedhofs passen“, schreiben die Autoren.

Knapp 100 Millionen Euro veranschlagt der Senat für die Umwandlung, allein 30 Millionen entfallen auf die Gestaltung zusätzlicher Grünflächen.



Gebühren decken nicht mehr die Kosten





Hinzu kommen erhebliche Aufwendungen, um die Infrastruktur des 1877 eröffneten Friedhofs in Schuss zu halten. Sanierung und Neubau von Straßen erfordern rund 40 Millionen Euro, die Instandsetzung des Sielnetzes 14 Millionen. Die Kosten für den Um- oder Rückbau von Kapellen sind offen.

Das Konzept soll nicht zuletzt die Kosten für die laufende Pflege der Anlagen verringern. Schon heute reichen die Gebühren nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Eine Veränderung nimmt derzeit bereits Gestalt an. An der Mittelallee laufen die Arbeiten zum Aufbau eines Schrankensystems, das die ungeliebten Schleichverkehre unterbinden soll. Die knapp 500 000 Euro teure Anlage geht im Herbst in Betrieb.