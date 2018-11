Wolfsrisse : Mehr Geld für Wolfszäune in SH

Umweltminister Jan Philipp Albrecht will Nutztierhaltern stärker unter die Arme greifen.

13. November 2018, 14:38 Uhr

Kiel | Landesumweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) will für Vorsorgemaßnamen gegen Wolfsangriffe deutlich mehr Geld ausgeben. „Wir haben in diesem Jahr bereits 400.000 Euro für Herdenschutz-Maßnahmen zur Verfügung gestellt“, sagte Albrecht am Dienstag. Im kommenden Jahr soll dafür nach dem Willen des Ressortchefs noch mehr Geld bereitstehen.

Schaf- und andere Nutztierhalter aus Gebieten, in denen es Wolfsrisse gegeben hat, erhalten kostenlos Zaunmaterial. „Es gab noch keinen Riss hinter einer wolfssicheren Zäunung in Schleswig-Holstein“, sagte Albrecht. Erwogen wird nach dem Kreis Herzogtum Lauenburg auch die Ausweisung weiterer Wolfsgebiete im Norden, beispielsweise in den Kreisen Segeberg, Steinburg und Pinneberg.