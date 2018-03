Ausflüge in SH : Markt, Rallye und Party: Unsere Veranstaltungstipps zu Ostern 2018

Das lange Wochenende von Gründonnerstag bis Ostermontag bietet die verschiedensten Events. Das sind unsere Tipps.

von Finn-Ole Schröder

26. März 2018, 17:39 Uhr

Passend zum Beginn der Schulferien in Schleswig-Holstein bietet das verlängerte Feiertags-Wochenende diverse Veranstaltungen für Jung und Alt. Traditionell findet in vielen Gemeinden das Ostereiersuchen statt. So kann in Heiligenhafen zum Beispiel unter musikalischer Begleitung des örtlichen Spielmannszuges am Strand gesucht werden. Wir haben Ihnen einige interessante Veranstaltungen des Osterwochenendes in Schleswig-Holstein herausgesucht.



Osterhammer, Lübeck: Musik- und Kongresshalle, Samstag ab 21 Uhr

Seit mehreren Jahren lockt der von R.SH gesponserte Osterhammer viele Fans der kommerziellen elektronischen Tanzmusik an. Dieses Jahr sind unter anderem die Chartstürmer Ofenbach, Stereoact und Tujamo dabei. Das Event bietet drei Stages mit insgesamt 17 Künstlern. Hier gibt es noch Tickets.

Erfder Koppelrennen, Erfde: Süderende (Koppel), Samstag um 13 Uhr

In Erfde findet zum siebten Mal das Koppelrennen statt. Teilnehmen dürfen geländetaugliche Fahrzeuge, die weder Seitenscheiben noch Scheinwerfer haben. Die Fahrer müssen einen Helm tragen. Im Anschluss des Rennens gibt es eine After-Race-Party. Das Regelwerk sowie Informationen zur Teilnahme finden Sie bei Facebook.

Offene Oster-Führung im Rumhaus Johannsen, Flensburg: Marienstraße 6-8, Samstag 15 bis 16.30 Uhr

Hier erfahren Besucher die Geheimnisse der Rum-Spezialitäten mit dem „Geschmackstresor“ und lernen etwas über die jahrhundertealte Tradition im historischen Firmengebäude. Außerdem darf der ein oder andere Schluck der Kulturgeschichte probiert werden. Die Anmeldungen laufen bis Freitag.



Oster-Fun-Run, Kampen auf Sylt: SC Norddörfer im Norderweg 4, Samstag um 10 Uhr

Auch sportliche Betätigung in Gesellschaft ist möglich. Auf einer Strecke von sechs Kilometern durchqueren die Läufer Naturschutzgebiete und laufen entlang des Watts bis zum Ziel. Zum Oster-Fun-Run können Sie sich unter info@kampener-unternehmerverein.de anmelden.

Osterhasen-Flashmob, Kiel: Citti-Park, Samstag um 15 Uhr

Wer um 15 Uhr im Hasen-Kostüm im Citti-Park erscheint, wird Teil des größten Osterhasen-Flashmobs in Kiel und erhält eine Überraschung. Verkleidete Besucher durchlaufen die Osterhasen-Zählstation und pilgern nach einem gemeinsamen Foto durch die Läden der Einkaufs-Passage.



Osterhasenschule, Schloss Glücksburg, Donnerstag, Samstag und Montag 11 bis 13 Uhr

Was muss ein Osterhase alles können? Zu Ostern erwartet die kleinen Besucher eine Osterhasenschule. Diese findet direkt im Schloss Glücksburg statt. Es wird zusammen gespielt, Eier werden bunt bemalt und es wird gemeinsam Geschichten gelauscht.

Osterfest für die ganze Familie, Travemünde: Strand und Brügmangarten, am Samstag ab 12 Uhr, Sonntag und Montag ab 11 Uhr

Von Samstag bis Montag stehen Aktivitäten für die ganze Familie im Mittelpunkt. Der Osterhase persönlich besucht den Brügmanngarten und wetteifert mit den kleinen Besuchern im Sackhüpfen und Eierlaufen. Ein musikalisches Programm rundet das Angebot ab.



Ostereier-Buddeln, Timmendorfer Strand: Maritim-Seebrücke, Sonntag um 11.30 Uhr

Im Sand werden maritime Plastiktiere vergraben, welche gegen eine Überraschung eingetauscht werden können. Damit es fair zugeht, gibt es einen Bereich für ganz kleine Kinder bis fünf Jahre sowie einen Bereich für Kinder bis zwölf Jahre.

Ein Ei bekommt Beine, Phänomenta Flensburg, Dienstag bis Sonntag

In den Räumen der Phänomenta erhalten Besucher Einblick in die Geschehnisse im Inneren eines Eis und erfahren, was beim Brüten passiert. Küken können beim Schlüpfen beobachtet werden. Außerdem können sich Anwesende über artgerechte Hühnerhaltung informieren.

Drachenfest, Eckernförde: Südstrand, Sonntag 11 bis 15 Uhr

Bei gutem Wetter ist der Abwurf von Schokoladen-Ostereiern von den Drachen im Himmel geplant. Wer sich traut, kann beim Strickleiterklettern versuchen, die höchste Sprosse zu erreichen und die Glocke zu läuten.

Büsumer Drachenflugtage, Büsum: Familienlagune, Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr

Drachenflieger aus dem In- und Ausland treffen sich hier, um im Nordseewind ihre Drachen zu präsentieren. Ein Moderator führt durch die Veranstaltung und begleitet die verschieden Aktionen der Drachenkünstler. Für die kleinen Besucher gibt es die sogenannte Bonbonfähre: Zu jeder Stunde regnet es Süßigkeiten aus einem Flugdrachen.



Ostermärkte

Wo Wann Beschreibung Heiligenhafen, Veranstaltungspavillon im Ferienpark Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr Etwa 30 Hobbykünstler und Kunsthandwerker präsentieren hier ihre Exponate. Pellworm, Danzsool Samstag 11 bis 16 Uhr Aussteller präsentieren Kunsthandwerk von der Insel: Zum Beispiel Holzspielzeug, Schmuck, Kuscheltiere oder Töpferwaren. Scharbeutz, Seebrückenvorplatz Donnerstag 14 bis 20 Uhr, Freitag 11 bis 20 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr, Montag 11 bis 18 Uhr Unter dem Motto „Ostern Unplugged“ sind neben dem Bühnenprogramm mit viel Livemusik Gastronomie und Kunsthandwerker-stände geöffnet. Am Freitag sind die Stände geschlossen. St. Peter-Ording, Marktplatz Samstag bis Montag 11 bis 18 Uhr Kunsthandwerker und Hobbykünstler stellen Kunstschmiedearbeiten, Glaskunst, Silberschmuck, Produkte aus Filz und Leder sowie Skulpturen aus. Busdorf, Wikinger Museum Haithabu Freitag bis Sonntag 19 bis 17 Uhr Was während des Winters in den Werkstätten der Händler entstanden ist oder von der letzten Reise mitgebracht wurde, wird auf dem Frühjahrsmarkt in Haithabu angeboten.





Oster-Rallyes

Reußenköge: Sophien-Magdalenen-Koog 8, am Samstag, Beginn 13 Uhr

Die Rallye ist eine Orientierungsfahrt, bei der man mit dem Auto auf einer vorgegebenen Strecke mehrere Aufgaben und Spiele absolviert und einen Fragebogen lösen muss. Bei Facebook erfahren Sie, wie Sie teilnehmen können.

Pelzerhaken: Haus des Gastes, am Sonntag, Beginn 13 Uhr

Ein Osterprogramm für die Familie: Nachdem die Osterkörbchen gemeinsam gebastelt wurden, startet die Oster-Rallye. Es müssen fünf Riesen-Osternester gefunden werden. Wer den orangefarbenen Möhrchen folgt, wird den richtigen Weg finden.



Osterfeuer

Einige öffentliche Osterfeuer haben wir für Sie auf einer interaktiven Karte zusammengefasst. Überall werden Sie mit Speisen und Getränken versorgt, in einigen Fällen sogar mit Musik unterhalten. Die kleinen Gäste kommen häufig mit einer Ostereiersuche oder dem Stockbrotbacken auf ihre Kosten.

Partys