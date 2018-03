Hamburg : Mann zieht nach Verkehrsunfall eine Waffe

Die Polizei fordert den Fahrer auf, aus dem Auto zu steigen — doch dieser zieht stattdessen eine Waffe.

von Tobias Johannig

27. März 2018, 19:46 Uhr

Bei einem leichten Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Hamburger Innenstadt wurde ein Mann vorläufig festgenommen, nachdem er Polizeibeamten eine Schusswaffe gezeigt hatte. Nach ersten Angaben der Polizeipressestelle kam es gegen 16.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache an der Kreuzung Domstraße/Willy-Brandt-Straße zu einem Verkehrsunfall.

Die alarmierten Polizeibeamten forderten den Fahrer des beteiligten PKW auf, sein Fahrzeug zu verlassen. Der Mann soll sich geweigert und eine Schusswaffe gezeigt haben. Mit Dienstwaffe und Pfefferspray im Anschlag bewegten ihn die Polizisten zur Aufgabe.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort wurde der Mann nach dem Aussteigen auf dem Boden fixiert. Und anschließend in Handschellen abgeführt. Ob dies eine vorläufige Festnahme war oder nur zur Identitätsfeststellung diente war am Dienstagnachmittag unklar. Die Feuerwehr konnte zu möglichen Verletzten keine Angaben machen.

