Halstenbek : Mann stößt Kind vom Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

20.Nov.2017 | 13:00 Uhr

Halstenbek | Am vergangenen Donnerstagnachmittag hat ein unbekannter Mann ein Kind in Halstenbek vom Fahrrad gestoßen und den Jungen dadurch an der Schulter verletzt.

Am späten Nachmittag des 16. November fuhr der 13-jährige Junge etwa um 19.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Straße „Am Bahnhof“ in Halstenbek. Als er dort im Dunkeln einen fremden Mann passierte, stieß dieser das Kind plötzlich vom Fahrrad. Beim Sturz auf den Boden verletzte sich der Junge leicht an seiner Schulter.

Der Mann ging danach in Richtung Hamburg davon, während der Fahrradfahrer nach Hause fuhr und anschließend mit seinem Vater die Polizei aufsuchte. Den Unbekannten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Der Junge beschrieb den fremden Mann als etwa 60-65 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Der Unbekannte hatte weißes, relativ volles Haar mit Geheimratsecken und einen leichten grau-weißen Kinnbart. Zur Tatzeit trug der Mann einen Pullover mit Kapuze und eine Jacke.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Rellingen unter der Telefonnummer 04101-4980 entgegen.

