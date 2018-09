Hamburg : Mann mit Schlagring am Flughafen erwischt

Mitarbeiter entdeckten die Waffe bei der Gepäckkontrolle.

von shz.de

18. September 2018, 16:20 Uhr

Hamburg | Am Airport Helmut Schmidt in Hamburg hat ein 29-Jähriger am Dienstag versucht, einen Schlagring mit auf einen Flug nach Italien zu nehmen. Flughafen-Mitarbeiter entdeckten die Waffe jedoch bei der Röntgenkontrolle seines Gepäcks, wie die Polizei mitteilte.

Der Bundespolizei gegenüber äußerte der Mann daraufhin, er hätte den Schlagring von einem Unbekannten auf der Reeperbahn erhalten. Er habe aber nie eine böse Absicht mit der Waffe gehabt. Zudem habe er nicht gewusst, dass sie verboten sei.

Die Beamten stellten den Schlagring sicher, belehrten den Mann und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Außerdem erhoben sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 450,00 Euro, die der Mann vor Ort zahlte. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

