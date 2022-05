Lauenburg : Mann durch Messerstich verletzt: Verdächtiger in U-Haft

Bei einer Messerstecherei in Lauenburg ist ein 31 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei er vor einem Lokal mit einem 16 Jahre alten Mann aus Lauenburg in Streit geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Dabei sei der 31-Jährige aus Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg durch Messerstiche schwer verletzt worden. Er sei am Freitag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand sei nichts bekannt.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst v...

