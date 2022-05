Pinneberg : Mann aus leerem Klärbecken gerettet: Hintergrund unklar

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) haben in Elmshorn im Kreis Pinneberg einen 29 Jahre alten Mann aus einem leeren Klärbecken gerettet. Der Mann sei aus ungeklärter Ursache in das etwa vier Meter tiefe Becken gestürzt und habe sich dabei an beiden Beinen verletzt, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Den Einsatzkräften sei es gelungen, mit tragbaren Leitern einen Zugang zu dem Verletzten zu schaffen, so dass der Rettungsdienst den 29-Jährigen versorgen konnte. Die zunächst angeforderten Höhenretter des THW mussten den Angaben zufolge nicht mehr tätig werden.

Der 29-Jährige sei mit einer Schleifkorbtrage über die Drehleiter aus dem Becken gehoben und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Seine Verletzungen hätten sich aber als weniger schwer erwiesen, als zunächst angenommen. Was der Mann auf dem eingezäunten Klärwerksgelände wollte und wie er dorthin gelan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.