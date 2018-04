Oststeinbek : Männer überfallen Paar in Tiefgarage

Die Tatverdächtigen schlugen die Scheibe des Wagens ein und stahlen einen Rucksack. Die Polizei sucht Zeugen.

von dpa

05. April 2018, 17:25 Uhr

Oststeinbek | Nach einem Überfall auf ein Paar in einer Tiefgarage in der Möllner Landstraße in Oststeinbek, Kreis Stormarn, sucht die Polizei nach vier Unbekannten. Die maskierten Täter überfielen am Dienstag eine 46 Jahre alte Frau und einen 26-Jährigen gegen 12 Uhr, wie die Polizei am Donnerstag in Ratzeburg mitteilte.

Als die beiden das Auto verlassen wollten, erschienen plötzlich vier maskierte Personen am Fahrzeug und versuchten, es gewaltsam zu öffnen. Als das misslang, schlug einer der Personen die Scheibe der Beifahrertür ein, griff durch das Fenster und stahl einen Rucksack. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin mit einem grünen BMW Kombi.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Der entwendete Rucksack war grün, mit zwei auffälligen hellen Lederstreifen als Verschluss und hatte einen Wert von circa 50 Euro, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wer hat einen grünen BMW Kombi gesehen und kann möglicherweise Angaben zum Kennzeichen machen? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/7277070 entgegen.

