WOA 2018 : Luxus im Metal-Mekka: Festival-Camping mit Pool in Wacken

Mörtel-Mike und seine Freunde haben sich etwas Besonderes einfallen lassen, um das Festival in vollen Zügen zu genießen.

von Kevin Laske

03. August 2018, 18:23 Uhr

Wacken | Unser Video-Reporter zeltet auf dem VIP Campingplatz in Wacken in seinem shzelt. So richtig gut lassen es sich aber Mörtel-Mike und seine Freunde gehen. Sie haben einen alten ukrainischen Militär-LKW, einen Kühlraum und einen Pool mitgebracht.