Übernahme durch Euroimmun : Lübecker Unternehmer bekundet Interesse an Siemens-Standort

Siemens hatte im November angekündigt, das Görlitzer Werk zu schließen. Unternehmer Winfried Stöcker will jetzt zuschlagen.

von dpa

24. April 2018, 14:55 Uhr

Görlitz/Lübeck | Der Lübecker Unternehmer Winfried Stöcker will mit seinem Medizintechnik-Unternehmen Euroimmun den Siemens-Standort in Görlitz übernehmen. „Dass die Siemensianer nicht von heute auf morgen das Werk schließen wollen, deckt sich mit unseren Interessen, dort Stück für Stück einzusteigen“, sagte er. Euroimmun produziert bereits an den sächsischen Standorten Bernstadt und Rennersdorf automatische Analysegeräte für die medizinische Labordiagnostik.

Siemens hatte im November 2017 über seine Planungen informiert, weltweit Tausende Arbeitsplätze abzubauen und unter anderem das Werk in Görlitz wegen einer sinkenden Nachfrage nach großen Gas- und Dampfturbinen zu schließen. Der Elektrokonzern führt derzeit Gespräche mit Politik und Gewerkschaften über die Zukunft des Görlitzer Turbinenwerks. Wie ein Siemenssprecher mitteilte, wird sich das Unternehmen an den Übernahme-Spekulationen von Euroimmun nicht beteiligen.