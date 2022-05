Welterbetag : Lübeck feiert 35 Jahre Weltkulturerbe

1987 nimmt die Unesco Lübeck als erste Stadt Nordeuropas in die Welterbeliste auf. Am Welterbetag wird das gefeiert - mit einer Party und mit kostenlosen Führungen durch die Altstadt.

Vor 35 Jahren wurde die Lübecker Altstadt in die Unesco-Welterbe-Liste aufgenommen. Aus diesem Grund feiert die Hansestadt am Sonntag (5. Juni) den Welterbetag mit einem Fest in Sichtweite des Holstentores. Außerdem gibt es an dem Tag vier kostenlose Themenführung durch die Altstadt. Die Führungen starten um 12.00 Uhr und um 16.00 Uhr an der Tourist-In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.