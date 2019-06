Bilanz Spargelsaison 2019 : Letztes Spargelwochenende: Erzeuger überwiegend zufrieden

Am Montag endet offiziell die Spargelsaison. Wir zeigen, wo Sie den letzten heimischen Spargel ergattern können.

Schleswig-Holstein | Am Montag, den 24. Juni, ist Ende Gelände auf den norddeutschen Spargelfeldern. Damit geht die Spargelsaison in Schleswig-Holstein nach 84 Spargeltagen vorbei.

Die „Fünfte Jahreszeit“ für Schleswig-Holsteins Spargelgenießer startete in diesem Jahr vergleichsweise früh. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer boten die ersten Hofläden frischen, heimischen Spargel bereits Anfang April an. Der offizielle Saisonstart wurde am 2. April in Barsbüttel-Stemwarde (Kreis Stormarn) gefeiert.

Erzeuger überwiegend zufrieden

Daniela Rixen von der Landwirtschaftkammer Schleswig-Holstein bilanziert: „Die Spargelbauern zeigen sich mit dem Saisonverlauf überwiegend zufrieden, sowohl was die Preise, als auch die verkauften Mengen angeht.“ Die Arbeitskräftesituation war laut Rixen wie im vergangenen Jahr angespannt. „Die meisten Betriebe konnten Engpässe aber durch betriebliche Verbesserungen in der Arbeitsorganisation abfangen.“ Zu Ernteengpässen sei es nicht gekommen.

Auch weil witterungsbedingt, anders als im Vorjahr, große Mengen an Spargel gleichzeitig erntereif waren. „In diesem Jahr konnten kontinuierlich relativ stabile Erntemengen geerntet werden“, so Rixen. Grund für die frühe Ernte waren die warmen, trockenen Wittererungsbedingungen im Februar, die dafür sorgten, dass die Folien rechtzeitig gezogen werden konnten. Anders als im vorangegangen Jahr: Kälte und Nässe hatten 2018 den Saisonstart zum Teil bis Ende April verzögert.

Letzter Spargel am Johannistag

Die Landwirtschaftskammer schätzt die Erntemenge in diesem Jahr ähnlich hoch wie im Vorjahr ein. „Es wurden kleinere Mengen, aber über eine etwas längere Saisonzeit wegen des früheren Starts geerntet“, so die Pressesprecherin der Landwirtschaftskammer. Genaue Zahlen liegen beim Statistikamt Nord derzeit noch nicht vor. 2018 wurden laut Statistischem Bundesamt 129.600 Tonnen Spargel in Deutschland geerntet – am meisten in Niedersachsen, Brandenburg, Bayern und Nordrhein-Westfalen.

An diesem Wochenende sollte dann allerdings pünktlich Schluss sein mit Spargel. „Am Johannistag am Montag könnten aber noch Restmengen an Spargel verfügbar sein“, meint Rixen.

In Schleswig-Holstein bauen etwa 50 Betriebe auf einer Fläche von circa 500 Hektar Spargel an. Für das letzte Spargelwochenende empfiehlt Rixen „nochmal kräftig zuzuschlagen und Spargel einzukaufen – am besten direkt vom Erzeuger.“

In Schleswig-Holstein bauen etwa 50 Betriebe auf einer Fläche von circa 500 Hektar Spargel an. Für das letzte Spargelwochenende empfiehlt Rixen „nochmal kräftig zuzuschlagen und Spargel einzukaufen – am besten direkt vom Erzeuger."