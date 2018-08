Auftaktveranstaltung : Lesungen, Musik, Kleinkunst und Action: Norden-Festival startet

An mehreren Spielorten können die Besucher die Kultur nordeuropäischer Länder kennenzulernen.

Schleswig | Das erste Norden-Festival in Schleswig lädt von Donnerstag an große und kleine Besucher ein, die Kultur nordeuropäischer Länder kennenzulernen. An fünf Spielorten gibt es bis zum 16. September jeweils von Donnerstag bis Sonntag Livemusik, Poetry-Slams, Open-Air-Kino, Lesungen, Theater, Tanz und Action.

Natürlich gebe es viele Veranstaltungen, die sich einem kulturellen Bereich des Ostseeraums widmeten, wie etwa in der Musik die Folkbaltica, sagte Festivalleiter Manfred Pakusius. „Wir wollten aber ein umfassendes, Genreübergreifendes Fest.“ Drei Wochen lang soll nun am Ufer der Schlei die Breite aller kulturellen Genres aus Ostseeanrainerländern sowie Norwegen und Island gelebt werden.

Für den Hamburger Pakusius war klar, dass dies nur in Schleswig-Holstein und nicht in der Hansestadt gehe. Denn der Norden sei das Tor zum Ostseeraum. Für Schleswig habe man sich unter anderem entschieden, weil die Stadt mit dem Gelände der Landesgartenschau von 2008 ein ideales Terrain biete. Und weil Schleswig kulturell mit den Wikinigerstätten und Schloss Gottorf im Norden Europas eine echte Bedeutung hat. Er wünsche sich, dass die Stadt jetzt auch für die junge Kultur im Ostseeraum bekannt wird, sagte Pakusius.

Neben dem eher passiven Genuss von Lesungen, Theater oder Musik, können Besucher auch selbst aktiv werden – etwa beim Bogenschießen, Stand-up-Paddeln oder Klettern. Zudem gibt es Workshops und zur Entspannung steht eine Sauna bereit. Um das skandinavische Flair zu verstärken, haben die Veranstalter auf den Königswiesen rote Blockhütten aufstellen lassen, in denen unter anderem Gastronomen Spezialitäten aus ihren Ländern anbieten.