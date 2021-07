Lektion nicht gelernt

Leitartikel

von Alf Clasen

27. Juli 2021, 18:55 Uhr

Nichts dazugelernt– zumindest auf den ersten Blick hat man Eindruck, dass wir genauso wie im Sommer 2020 sehenden Auges in die nächste Corona-Welle abdriften. Die Fallzahlen steigen, Reiserückkehrer sind wieder ein Problem und die Politik streitet was zu tun ist. Erstaunlich: Auch Schleswig-Holstein, sonst für besonnenes Krisenmanagement zu Recht gelobt, verkennt die Gefahr. Hinweise auf die hohe Impfquote, das flächendeckende Testangebot und die noch geringen Inzidenzwert sind trügerisch.

Leider gibt sich nicht nur die Politik sorglos - auch die Bevölkerung tut so, als sei die Pandemie vorbei. Doch die Quittung für volle Fußballstadien, Regenbogen-Märsche mit Zehntausenden ohne Mundschutz und für das Getümmel am Ballermann kommt wie das Amen in der Kirche. Spätestens wenn Kneipen wieder dicht machen müssen und Schüler zuhause sitzen, ist das Gejammer groß. Wie viele Corona-Wellen benötigen wir noch, um die Lektion zu lernen?