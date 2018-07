Kiel : Lebensgefährliche Messerstiche: Haftbefehl gegen zwei Männer

Ein 42-Jähriger hatte in der Nacht zu Dienstag schwere Stichverletzungen erlitten. Sein Zustand ist kritisch.

von dpa

19. Juli 2018, 17:14 Uhr

Kiel | Wegen Verdachts des versuchten Totschlags hat das Amtsgericht Kiel für zwei Männer Untersuchungshaft angeordnet. Es geht um lebensgefährliche Stichverletzungen, die ein 42-Jähriger in der Nacht zu Dienstag erlitten hatte. Daraufhin hatte die Polizei drei Männer festgenommen. Von ihnen kamen jetzt ein 45-Jähriger und ein 50-Jähriger in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Das Opfer sei weiterhin in einem sehr kritischen Zustand.

Am Mittwoch hatte die Polizei angegeben, der 42-Jährige sei nach einer Notoperation im Krankenhaus außer Lebensgefahr gewesen.

