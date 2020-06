Grenzöffnung am Montag : Lange Staus an der Grenze zu Dänemark

Hunderte Deutsche passieren am Montag die Grenze. Schleswig-Holsteiner müssen keine Übernachtungen nachweisen.

von Frank Jung

14. Juni 2020, 22:00 Uhr

Flensburg | Touristen aus Deutschland dürfen seit Montag wieder nach Dänemark einreisen. Bereits am frühen Morgen kamen Autofahrer vor dem Grenzübergäng im Zuge der A7 nur schleppend voran.

Auch am Grenzübergang Kupfermühle bildete sich eine etwa ein Kilometer lange Schlange, wie die Polizei Südjütland twitterte. Denn die Kontrollen wurden nicht eingestellt. An den anderen geöffneten Grenzübergängen gab es zunächst keine Warteschlangen.

Allein im Buchungssystem der Vermietungsagentur „Danibo“ auf Fanø sind es 400: Für so viele Ferienhäuser erwartet Direktorin Hanne Thyssen am Montag neue Gäste aus Deutschland. „Das übertrifft alle Rekorde“, sagt die Touristikerin von der Nordseeinsel. „Normalerweise verteilen wir so viele Ankünfte auf einen Freitag, Sonnabend und Sonntag. Aber nun kommen sie alle auf einmal.“ Bereits um 5 Uhr morgens, wenn die erste Fähre aus Esbjerg eintrifft, will das Team von „Danibo“ sein Büro zur Schlüsselausgabe öffnen.

Grund für die Bündelung: Erst ab Montag ist wieder erlaubt, was seit Beginn des Corona-Lockdowns am 17. März verboten war: Dänemark erlaubt Deutschen wieder die Einreise. Und deren Drang nach einem Urlaub dort ist groß: Von Montag an haben Bundesbürger rund 14.000 Ferienhäuser nördlich der Grenze gebucht. Auf Dänen und Norweger, die als einzige weitere Nationalität wieder kommen dürfen, entfallen nur 3000. Diese Zahlen nannte der Vorsitzende des Verbands der dänischen Ferienhausvermieter, Carlos Villaro Larsen, gegenüber Danmarks Radio. „Damit geht eine reine Wüste an den dänischen Küsten in den letzten drei Monaten zu Ende.“

Sekt für die Gäste

In Henne Strand, einer Urlauberhochburg auf dem dänischen Festland, will man die Deutschen bei der Schlüsselübergabe sogar mit Sekt begrüßen und ihnen feierlich einen roten Teppich ausrollen.

So groß die Freude von Villaro Larsen und seiner Kollegen über den Neustart auch ist – sie befürchten auf Grund des Massenansturm Staus ohnegleichen an den Grenzübergängen. 90 Prozent der Buchungen entfallen auf Jütland. Denn auch, wenn Dänemark den Schlagbaum wieder öffnet – die Grenzkontrollen, die dem Königreich auch vor Corona so wichtig waren, bleiben. Und werden vermutlich intensiver als gewohnt: Denn einreisende Deutsche müssen dokumentieren können, dass sie Übernachtungen für mindestens eine Woche gebucht haben.

Freie Fahrt für Schleswig-Holsteiner

Oder sie müssen ein schleswig-holsteinisches Kennzeichen haben. Denn Bewohner des nördlichsten Bundeslandes werden bevorzugt: Sie dürfen als einzige Bundesbürger ohne Angabe von Gründen und auch für weniger als eine Woche, ja sogar nur für Stunden, die Grenze überqueren.

Damit endet eine insbesondere in Flensburg und seinem Umland spürbare historische Ausnahmesituation: Nach drei Monaten erhalten die Einwohner ihre natürliche Bewegungsfreiheit zurück. Um zu erahnen, was das bedeutet, mögen sich Neumünsteraner, Pinneberger oder Kieler einmal vorzustellen versuchen, sie könnten ihre Stadt nur in drei, nicht aber alle vier Himmelsrichtungen verlassen.

Enges Netzwerk

Die Liste dessen, was nun über die Grenze hinweg wieder möglich wird, ist lang: Wanderungen oder Radtouren, einkaufen, Museen besuchen, Essen gehen etwa. Oder Besuche bei Freunden und Verwandten. Und schließlich Begegnungen all derer, die über die Grenze hinweg in verschiedenen gesellschaftlichen Lebensbereichen zusammenarbeiten, etwa in der Wirtschaft, in Bildungsinstitutionen, in der Kultur.

In den letzten grob zwei Jahrzehnten hat sich ein zusehends engeres Netzwerk zwischen dem nördlichen Schleswig-Holstein und dem südlichen Dänemark gebildet, in dem jegliche persönliche Begegnungen ein Quartal still gestanden haben.

Massive Bemühungen der Landesregierung, der dänischen Minderheit südlich und der deutschen Minderheit nördlich der Grenze sowie verschiedener weiterer grenzüberschreitender Interessengruppen waren deshalb dieser Schleswig-Holstein-Regel für die Einreise vorausgegangen.

Dänemark sichert Einnahmen

Zunächst hatte sich die Regierung in Kopenhagen nur zur touristischen Lockerung durchringen können. Diese soll einen Jahres-Umsatz von über zwei Milliarden Euro retten. Für ein solches Geschäftsvolumen sorgten deutsche Urlauber im vergangene Jahr ganz überwiegend in der Sommersaison in Dänemark. Dahinter standen 16,8 Millionen Übernachtungen. Von ihren Ausgaben profitieren nicht allein die Vermietungsagenturen, sondern auch Einzelhandel, Gastronomie und Freizeitbranche. Durchschnittlich fünf Gäste stehen hinter jeder Buchung eines Ferienhauses. Weil auf den gesamten Branchenumsatz auch bedeutende Steuern anfallen, sichert sich der dänische Staat mit der Öffnung der Grenze auch eigene Einnahmen.

Ob diese Überlegung den Ausschlag gegeben hat oder einfach eine günstige Entwicklung der Corona-Infektionszahlen: Kurzfristig hat die Regierung nun auch noch die zunächst geplante einzige Sperre aufgehoben: Auch im dichtbevölkerten Kopenhagen kann man sich als Deutscher fortan wieder als Übernachtungsgast einbuchen. Für sechs Nächte in Folge wohlgemerkt. Damit das keine Theorie bleibt: Vielleicht bieten die Hotels dort ja sogar mangels anderer Kunden mal bezahlbarere Preise als üblich an.

(mit dpa)