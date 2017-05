Regierungskoalition mit CDU und FDP : Entscheidung von Grünen zu „Jamaika“-Bündnis am Abend erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Neumünster | Wegen massiver Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A7 nach einem Unfall hat der außerordentliche Parteitag der Grünen am Dienstagabend in Neumünster mit Verspätung begonnen. Im Mittelpunkt steht die Abstimmung, ob die Grünen Koalitionsverhandlungen für ein „Jamaika“-Bündnis mit CDU und FDP aufnehmen. Die Spitzen aller drei Parteien haben sich bereits dafür ausgesprochen. Die Landesvorstände von CDU und FDP, die am Abend in Kiel tagen, müssen noch zustimmen, was aber als sicher gilt.

Die Zustimmung der Grünen ist offen. Grünen-Umweltminister Robert Habeck rechnet mit einem Votum für „Jamaika“-Verhandlungen. Er hat an die Grünen appelliert, ein solches Bündnis trotz politischer Differenzen zu wagen, um grüne Vorstellungen durchzusetzen.

Habeck, der auf der Hinfahrt im Stau steckte, twitterte: „Wie gesagt, der Weg nach #Jamaika ist beschwerlich. Vollsperrung A7.#waitinginvain“. Auf Deutsch heißt waiting in vain - vergebens warten. Das ist ein Songtitel des Reggae-Musikers Bob Marley aus Jamaika über eine nicht erwiderte Liebe.

CDU-Landeschef Daniel Günther rechnete mit einem klaren Ja seiner Partei für die Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP. „Ich bin mir sicher, dass es heute Abend ein eindeutiges Votum des Landesvorstandes gibt“, sagte Günther am Dienstagabend vor Beginn einer Gremiensitzung seiner Partei. Die drei Parteien eine die Verantwortung für das Land. „Baustellen“gebe es aber noch in vielen Bereichen. „Das gilt für die Energiepolitik ohne Frage, in der Bildungspolitik sind noch Hürden zu überspringen.“ Auch in der Innen- und Rechtspolitik gebe es „noch eine Menge Gesprächsbedarf“.

FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki zeigte sich zuversichtlich, dass es Koalitionsverhandlungen mit CDU und Grünen für eine gemeinsame Landesregierung geben wird. In den Sondierungsgesprächen habe er keine unüberwindbaren Hindernisse feststellen können, sagte Kubicki am Dienstagabend vor der Sitzung des erweiterten Landesvorstands der FDP. Er sei zuversichtlich, dass eine „Jamaika“-Koalition gut funktionieren könne, „wenn wir vernünftig miteinander umgehen“. Er sei da sehr optimistisch. „Schleswig-Holstein hat es verdient, eine vernünftige Regierung zu bekommen“.

von dpa

erstellt am 23.Mai.2017 | 19:32 Uhr