Dienstältester Abgeordneter : Peter Lehnert als Vizepräsident des Kieler Landtags nominiert

Peter Lehnert, Eka von Kalben, Annabell Krämer, Jette Waldinger-Thiering und Beate Raudies sind von ihren Fraktionen als Landtagsvize nominiert worden.

Kiel | Mit Peter Lehnert soll der dienstälteste Abgeordnete des schleswig-holsteinischen Landtags Vizepräsident des Parlaments werden. Die CDU-Fraktion nominierte den 59-Jährigen am Dienstag. Lehnert gehört dem Landtag seit 1992 an. Er wird am kommenden Dienstag die konstituierende Sitzung für die neue Wahlperiode als Alterspräsident eröffnen, bevor seine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.