Mit Heinold und Losse-Müller : Triell im Livestream: Daniel Günther nach Corona-Erkrankung live bei shz.de

Wer schafft es nach der Landtagswahl in SH auf den Chefsessel in der Kieler Staatskanzlei? Die Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen stehen unserer Chefredaktion Rede und Antwort.

04. Mai 2022, 08:40 Uhr

Kiel | Der Kampf um die Wählergunst in Schleswig-Holstein geht in die heiße Phase. Nun dauert es keine ganze Woche mehr bis zur Landtagswahl. Am Mittwoch, den 4. Mai, treffen sich die drei Spitzenkandidaten Daniel Günther (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Grüne) zum Triell – moderiert von der Chefredaktion des sh:z.



Ab 10 Uhr können Sie die Runde hier unter shz.de/live verfolgen – auch ohne Abo.



Bis zuletzt war unsicher, ob der wegen einer Corona-Erkrankung ausgefallene Ministerpräsident Daniel Günther bis zum sh:z-Triell wieder einsatzbereit sein würde. Zwar war Günther zuletzt symptomfrei, doch noch ein am Dienstagmorgen durchgeführter Corona-Test sei weiterhin positiv gewesen. Am Mittwochmorgen dann die gute Nachricht: Der Schnelltest war negativ, Günther wird live beim Triell mit seinen Herausforderern Monika Heinold und Thomas Losse-Müller anwesend sein.

