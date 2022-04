Podiumsdiskussion zur Landtagswahl : Jetzt im Livestream: Spitzen der Landtagsparteien streiten über Bildungspolitik

Die Wahlprüfsteine zur Landtagswahl der Landresrektorenkonferenz stehen im Mittelpunkt der Diskussion. Geladen sind unter anderem Karin Prien und Thomas Losse-Müller Schauen Sie rein – auch ohne Abo.

26. April 2022, 20:40 Uhr

Kiel |



Die Landesrektorenkonferenz (LRK) lädt am 26. April zur Podiumsdiskussion ins Kieler Hotel Maritim Bellevue. shz.de überträgt die Veranstaltung ab 19 Uhr im Livestream.

Inhaltlich soll es um die LRK-Wahlprüfsteine 2022 zur Landtagswahl in SH gehen: Was brauchen die Hochschulen in Schleswig-Holstein von der neuen Landesregierung für die Erfüllung ihres gesellschaftlichen und bildungspolitischen Auftrags?



Anwesend sind folgende Abgeordnete des Landtages:

Karin Prien (CDU)

Thomas Losse-Müller (SPD)

Christopher Vogt (FDP)

Lasse Petersdotter (Bündnis 90 / Die Grünen)

Jette Waldinger-Thiering (SSW)

Die Veranstaltung ist bis 21 Uhr angesetzt.