Landtagswahl in SH 2022 : Die Portraits der schleswig-holsteinischen Spitzenkandidaten im Überblick

Fünf der sieben Teile unserer Serie zu den Parteien zur Landtagswahl am 8. Mai sind inzwischen veröffentlicht. Hier finden Sie eine Übersicht mitsamt der verlinkten Interview-Videos und Handy-Checks.

Avatar_shz von shz.de

02. Mai 2022, 09:35 Uhr

Flensburg/Kiel | Der Landtags-Wahlkampf in Schleswig-Holstein befindet sich im Schlussspurt. Aber wie ticken eigentlich die Spitzenkandidaten der Parteien? Über die letzten Tage und Wochen haben wir die sieben Leitwölfe der Parteien in Text und Video-Interview porträtiert, die entweder im Schleswig-Holsteinischen Landtag oder im Bundestag vertreten sind. Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht in chronologischer Reihenfolge.

Bereits erschienen sind Susanne Spethmann (Linke), Monika Heinold (Grüne), Lars Harms (SSW), Thomas Losse-Müller (SPD) und Jörg Nobis (AfD). Es folgen noch Daniel Günther (CDU) und Bernd Buchholz (FDP).

Bleiben Sie dauerhaft informiert über die Landtagswahl über den Link www.shz.de/landtagswahl

Susanne Spethmann von der Partei „die Linke“

Zum Portrait: Gothic-Chic für den Landtag? Die Linke Susanne Spethmann

Das ganze Video: Drei Fragen an Susanne Spethmann – Spitzenkandidatin der Linken

Monika Heinold von den Grünen

Zum Portrait: Monika Heinold will Ministerpräsidentin werden – fürs Klima

Das ganze Video: Drei Fragen an Monika Heinold – Spitzenkandidatin der Grünen

Lars Harms vom Südschleswigschen Wählerverband (SSW)

Zum Portrait: Der friesische Aktenfresser – Lars Harms vom SSW

Das ganze Video: Drei Fragen an SSW-Spitzenkandidat Lars Harms

Thomas Losse-Müller von der SPD

Zum Portrait: SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller will Grüne ins Boot holen

Das ganze Video: Thomas Losse-Müller im Interview

Weiterlesen: CDU in Schleswig-Holstein laut Umfrage vorn – Daniel Günther will mehr



Jörg Nobis von der AfD

Zum Portrait: Der AfD-Kandidat mit dem Bernsteinherz – Jörg Nobis

Das ganze Video: AfD-Spitzenkandidat Jörg Nobis im Interview





Daniel Günther von der CDU

Zum Porträt: Beharrlichkeit und Glück: Ministerpräsident Daniel Günther im Porträt

Aufgrund seiner Corona-Erkrankung konnten wir Daniel Günther bislang nicht für einen Video-Termin treffen.

Bernd Buchholz von der FDP

Zum Porträt: Bernd Buchholz im Portrait: Angreifbares FDP-Alphatier

Das ganze Video: Drei Fragen an Bernd Buchholz – Spitzenkandidaten der FDP