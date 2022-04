Podiumsdiskussion zur Landtagswahl : Im Video: Landtagsparteien streiten über Bildungspolitik

Die Wahlprüfsteine zur Landtagswahl der Landresrektorenkonferenz standen im Mittelpunkt der Diskussion. Geladen war neben Karin Prien unter anderem Thomas Losse-Müller. Das Video zum Nachschauen.

27. April 2022, 12:00 Uhr

Kiel | Die Landesrektorenkonferenz (LRK) hatte am Dienstagabend zur Podiumsdiskussion ins Kieler Hotel Maritim Bellevue geladen. Mit dabei waren Karin Prien (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD), Christopher Vogt (FDP), Lasse Petersdotter (Grüne) und Jette Waldinger-Thierung (SSW).

Inhaltlich soll es um die LRK-Wahlprüfsteine 2022 zur Landtagswahl in SH gehen: Was brauchen die Hochschulen in Schleswig-Holstein von der neuen Landesregierung für die Erfüllung ihres gesellschaftlichen und bildungspolitischen Auftrags?