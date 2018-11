Haushaltsdebatte : Landtagsparteien rüsten zur Generalabrechnung

Jamaika-Fraktionen und Opposition streiten über Haushalt für das kommende Jahr

von Dieter Schulz

28. November 2018, 21:13 Uhr

Zeit für Abrechnungen: Die Haushaltsdebatte ist im Landtag traditionell die Gelegenheit für Grundsatzkritik am politischen Gegner. Schon jetzt bringen sich Regierungsfraktionen und Opposition für die Landtagssitzungen am 12. und 13. Dezember in Stellung, auf denen der Haushalt für das Jahr 2019 sowie die so genannte Nachschiebeliste mit zusätzlichen Projekten verabschiedet werden soll. Für Jamaika setzt der Regierungsentwurf „wichtige Themen für die Menschen in Schleswig-Holstein um“. So betont der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Ole-Christopher Plambeck, die Christdemokraten hätten als Partei der Inneren Sicherheit mit dem Einbruchschutz einen richtigen Schwerpunkt gesetzt. Für die Grünen stellt Rasmus Andresen klar, dass Haushaltsberatungen keine Weihnachtsfeiern seien: „Unser Haushalt hat das richtige Maß an Vorsorge, Sparsamkeit und Zukunftsinvestitionen.“

Annabell Krämer (FDP) stellt drei Vorhaben in den Mittelpunkt – zum einen die finanzielle Förderung bei Übernahme oder Gründung eines Handwerksbetriebes. Zum zweiten die Finanzierung von sieben Produktionsschulen im Land und drittens die Bekämpfung des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen.

Für Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) dagegen „schläft die Regierung auf ihren Geldsäcken und tut nichts“. Obwohl gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 2018 rund 600 Millionen Euro mehr im kommenden Jahr zur Verfügung stehen, werde dieses Geld nicht bei den Menschen im Land ankommen. Die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Beate Raudies, nennt drei Schwerpunkte, an denen die Opposition gegensteuern will. Erstens fordert die Partei die schnelle Rückkehr zum Weihnachtsgeld für die Landesbediensteten. Zweitens die sofortige Anhebung der Besoldung von Grundschullehrern auf A 13 sowie einen deutlich stärkeren Abbau der Landesschulden. Insgesamt belaufen sich die Forderungen auf 133,5 Millionen Euro für das Jahr 2019.

Gegenfinanzieren will die SPD dies mit einer ganzen Reihe kleiner Kürzungen in den Regierungsetats. So werden die Mittel für die geplante Abschiebehaft in Glückstadt (zehn Millionen Euro) ebenso gestrichen wie Zuschüsse an private und Waldorfschulen gekürzt werden (jeweils eine Million Euro). Dazu erscheinen den Sozialdemokraten die vorsorglich eingeplanten Mehrausgaben für Baumaßnahmen oder Planungskosten zu hoch. Auch sollen mehr Impulsmittel ausgegeben werden – „der Spartopf wird halt kleiner“, so Raudies.

Stegner kündigt als „überragendes politisches Ziel“ die Beitragsfreiheit für Krippe und Kita an. Dies würde nach groben Schätzungen seiner Fraktion jährlich rund 200 Millionen Euro kosten. Man habe alle Forderungen solide gegenfinanziert, erklärt der SPD-Fraktionschef, schließlich sei man nicht der Opposition wegen Opposition, sondern wolle die „Regierung von morgen“ stellen.

Er droht Jamaika schon mal an, die Regierungsparteien im nächsten Landtagswahlkampf mit der Forderung zu konfrontieren, die Kita-Gebühren abzuschaffen. Schleswig-Holstein isoliere sich mittlerweile in Norddeutschland mit der Regierungsstrategie, die Elternbeiträge zu deckeln statt abzuschaffen, so Ralf Stegner.