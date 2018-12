Arbeitnehmerüberlassung : Landesarbeitsgericht SH: Arbeitsvertrag kommt auch durch Stillschweigen zustande

Ein Beschäftigter klagte, weil er in ein anderes Unternehmen wechselte und plötzlich nur noch Leiharbeiter sein sollte.

17. Dezember 2018, 16:41 Uhr

Kiel | Ein Arbeitsvertrag kann laut Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein auch dadurch zustande kommen, dass ein Arbeitnehmer seine Arbeit in einem Betrieb aufnimmt und der Arbeitgeber diese Arbeit annimmt.

Das Kieler Gericht bestätigte mit seiner Entscheidung aus dem August, die am Montag mitgeteilt wurde, ein Urteil des Arbeitsgerichts Kiel vom Dezember 2017. Ein tarifliches Schriftformgebot für den Abschluss eines Arbeitsvertrags führe in der Regel nicht dazu, dass ein durch tatsächliches Handeln zustande gekommener Arbeitsvertrag unwirksam werde.

Geklagt hatte ein Arbeitnehmer eines Konzernunternehmens, dem wegen der bevorstehenden Schließung des Werks ein Arbeitsplatz in einem anderen Unternehmen des Konzerns angeboten worden war. Ein neuer Arbeitsvertrag wurde nicht geschlossen. Der zukünftige Vorgesetzte teilte ihm nur mit, dass er am 1. Juni 2016 in der neuen Firma anfangen werde.

Mitarbeiter seien nur verliehen worden

Drei Monate später wurde dem Kläger und weiteren Mitarbeitern laut Gericht plötzlich mitgeteilt, es liege ein Fehler vor. Sie seien von ihrem alten Arbeitgeber im Wege der Arbeitnehmerüberlassung nur an die neue Firma verliehen worden. Ein Arbeitsverhältnis zur Beklagten bestehe nicht. Der Arbeitnehmer hatte daraufhin im Dezember 2017 erfolgreich vor dem Arbeitsgericht Kiel auf Feststellung eines Arbeitsverhältnisses mit der Firma geklagt.

Gegen dieses Urteil legte die Firma Berufung ein. Doch das Landesarbeitsgericht kam wie die Vorinstanz zu dem Ergebnis, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch ihr Handeln stillschweigend die Arbeitsbedingungen akzeptieren und somit einen Arbeitsvertrag geschlossen hätten. Der sei auch ohne Einhaltung der Schriftform wirksam. Eine Revision gegen das Urteil hat das Landesarbeitsgericht nicht zugelassen.