Institut für Qualitätsentwicklung : Landes-Wettbewerb: Flensburger Käte-Lassen-Schule ist „Schule des Jahres“

Das Thema Demokratiebildung hat dem Landes-Wettbewerb einen Teilnehmerrekord beschert.

von Frank Jung

12. Juni 2020, 20:24 Uhr

rendsburg | Eine vorbildliche Kommunikation zwischen Lehrkräften, Schülern und Eltern sorge dafür, dass einmal getroffene Entscheidungen von allen getragen werden. Die Jugendlichen können in besonderer Weise ihre Persönlichkeit stärken, etwa indem sie in der achten Klasse eine Woche lang völlig eigenständig ein Projekt entwickeln und präsentieren. Noch dazu stelle ein ausgeklügeltes Konzept für Feedback sicher, dass im Umgang miteinander nichts dem Zufall überlassen bleibe. Nicht nur die Lehrer bewerten die Leistungen der Schüler, auch umgekehrt gibt es Rückmeldungen.

Durchgesetzt gegen 29 Konkurrenten

Das sind nur drei Beispiele aus der Begründung der Jury, warum die Flensburger Käte-Lassen-Schule Schleswig-Holsteins „Schule des Jahres“ ist. Gegen 29 Konkurrenten hat sich die Gemeinschaftsschule auf den ersten Platz durchgesetzt. Es war die höchste Zahl von Kandidaten in der Geschichte des seit 2014 bestehenden Wettbewerbs.

Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) richtet ihn mit Partnern des gesellschaftlichen Leben aus, darunter Hochschulen, Wirtschaftsverbände und Kammern. Demokratiebildung war diesmal das Thema. An alle zwölf für die Endauswahl Nominierten hat Bildungsministerin Karin Prien am Freitag im Innenhof des Veranstaltungszentrums Hohes Arsenal in Rendsburg Auszeichnungen überreicht.

Abstandsregeln wahren

Wobei der Ausdruck überreichen es nicht ganz trifft: Die CDU-Politikerin stand zwar auf der Bühne dabei, Urkunden und Plaketten mussten sich die Abgesandten der Schulen dort indes selbst aus einem Ständer nehmen. Die Maßnahme zum Wahren der Abstandsregeln war nicht die einzige Facette von Corona-Zeiten. Nur rund 90 Teilnehmer waren zugelassen, die Stühle unter prächtigen alten Linden anderthalb Meter auseinander gestellt.

Moderator Jan Malte Andresen sprach überwiegend von einem Tisch hinter dem Rücken des Publikums aus, damit vorn mehr Platz für die anderen Akteure blieb. Die Standmikros dort wurden nach jedem Personenwechsel desinfiziert.

Preise für „demokratische Erfahrungen“

„Wir haben in der Vergangenheit zu wenig deutlich gemacht, dass das demokratische System immer wider neu erarbeitet werden muss“, begründete Prien die Wahl des Mottos. „Schule sind Orte, an denen junge Leute erste positive demokratische Erfahrungen machen könne. Hier erleben sie, dass Demokratie uns alle braucht.“ Dies gelingt auch dem Regionalen Berufsbildungszentrum Wirtschaft in Kiel und dem Schleswiger Gymnasium Lornsenschule in herausragender Weise.

Sie errangen Platz 2 und 3 und erhielten dafür 8000 beziehungsweise 6000 Euro. Für die erstplatzierte Käte-Lassen-Schule waren es 12 000 Euro. Die Kieler punkteten durch einen alljährlichen Demokratie-Tag mit mehr als 30 Workshops mit Externen, die Schleswiger mit intensiven Einblicken für ihre Schüler in den Politikbetrieb von lokal bis europäisch. Hinzu kamen bei beiden intensive Beteiligungsmodelle für die Jugendlichen im Schulalltag.

Den erstmals vergebenen Sonderpreis des Ministerpräsidenten über 5000 Euro erhielt die Thomas-Mann-Schule in Lübeck. Das Gymnasium richtet alljährlich eine Großveranstaltung aus, die Verhandlungen der Vereinten Nationen simuliert.

So wie Käte-Lassen-Schulleiter Peter Sellmer seinen ersten Platz als „Meilenstein auf einem Weg, der noch lange nicht zu Ende ist“ einordnet, so soll aus Sicht Priens der Wettbewerb auch für viele mehr noch einen Nachhall haben: „Ein Ziel ist, dass sich weitere Schulen an den Ideen der Nominierten ein Beispiel nehmen dürfen“.