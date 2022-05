Kunst Schaffen 2022 : „Wir stehen erst am Anfang“

Interview mit Esther und Oliver Berking über „KUNST SCHAFFEN“

von Sven Bohde

24. Mai 2022, 11:12 Uhr

Flensburg | Sie veranstalten KUNST SCHAFFEN nun zum dritten Mal. Aus der damaligen Idee, Künstler zu unterstützen, ist also schon fast eine Tradition geworden. Warum ist es Ihnen wichtig, die Ausstellung auch in diesem Jahr zu organisieren?

Esther Berking: Es hat uns und auch allen ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern schon im ersten Jahr so viel Spaß gemacht, dass uns alle Teilnehmer schon damals baten, es nicht bei diesem einen Mal zu belassen. Wir stehen auch erst am Anfang und wollen KUNST SCHAFFEN zu einem überregionalen wirklichen Kunst-Highlight entwickeln. Dieses Ziel inspiriert alle, egal an welcher Stelle sie daran mitwirken.

Viele Künstler sind zum zweiten oder sogar dritten Mal dabei, einige nehmen zum ersten Mal teil. Das spricht für ein großes Interesse innerhalb der Kunstszene. Was schätzen die Künstler an dieser Ausstellung?

Oliver Berking: Ich glaube es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Gründen. Wir geben uns ganz schön viel Mühe, damit sich alle wirklich wohlfühlen bei uns. Und zwar nicht nur die Besucherinnen und Besucher, sondern auch die Künstler. Ich glaube, sie mögen die private Atmosphäre und die Leidenschaft unseres ganzen Teams. Und viele sind ganz offensichtlich auch überrascht darüber, was in Flensburg möglich ist. Als wir im April eine Auktion mit Kunstwerken zugunsten einer Ukraine-Hilfskampagne zweier Flensburger Ärzte machen wollten, spendeten 35 Künstlerinnen und Künstler spontan insgesamt 65 Arbeiten, so dass wir Dr. Hauke Frercks und seiner Ukrainischen Kollegin Zoriana Kostiuk am Ende 70.000 Euro im Namen dieser Künstler zur Verfügung stellen konnten.

Wie ist Ihr Kontakt zu den Künstlern? Was bekommen Sie mit, wie es den Künstlern nach zwei Jahren Pandemie geht?

Esther Berking: Ich glaube die darstellende Kunst hat sehr viel mehr unter der Pandemie gelitten als die bildende Kunst. Aber auch da gibt es natürlich solche und solche Fälle. Die meisten der bei uns vertretenden Künstlerinnen und Künstler haben eine große Fangemeinde und ein Publikum, das treu zu ihnen gehalten hat.

Welche Auswirkungen hat „KUNST SCHAFFEN“ auf die Künstler und Ausstellungsbesucher?

Oliver Berking: Unser Ziel war es seit Beginn, mit KUNST SCHAFFEN ein Leuchtturm-Projekt zu schaffen, wie man es vielleicht eher in großen Metropolen erwartet, als in unserer zwar schönen, aber doch ganz schön kleinen Stadt. Das verfolgen wir mit Leidenschaft, und diese Leidenschaft hat viele angesteckt. Und es spricht sich rum. Schon vor zwei Jahren beim ersten Mal hatten wir in 3,5 Wochen Ausstellungsdauer über 10.000 Besucher, die zum Teil weite Anreisen auf sich nahmen. 2020 sind wir noch manchmal aufgeregt über unseren Werftparkplatz gegangen und haben uns über die Nummernschilder der Autos gefreut. Im letzten Jahr waren es ähnlich viele. Es fällt uns auch von Jahr zu Jahr leichter, wirkliche Stars nach Flensburg zu holen. Mit ihnen kommen natürlich auch ihre Sammler, andere Kunstexperten und Museumsdirektorinnen und -direktoren, so dass sich viele spannende und bereichernde neue Begegnungen ergeben.

Welchen Aufwand betreiben Sie für diese Ausstellung? Wie läuft die Organisation ab?

Esther Berking: Es ist schon viel Arbeit, aber Arbeit, die Spaß macht. Uns allen! Eine ganz große Hilfe bei KUNST SCHAFFEN ist Dr. Thomas Gädeke. Als mein Mann ihm 2020 von der Idee erzählte, war er sofort begeistert. Thomas hat einen sehr großen Ehrfahrungsschatz, ein gutes Auge bei der Auswahl der Künstler und ein sehr großes und interessantes Netzwerk. Und ohne unser tolles ehrenamtlich arbeitendes Team gäbe es das alles gar nicht.

Wie geht es Ihnen und Ihrem Unternehmen nach zwei Jahren Pandemie?

Oliver Berking: Uns geht es gut, und der Silbermanufaktur, der Werft und dem Museum geht es auch verhältnismäßig gut. Hier im Museum hatten wir in den vergangenen 2,5 Jahren zumindest so viele Besucher wie nie zuvor. Der Silbermanufaktur und der Werft bereitet die Pandemie natürlich an allen möglichen Ecken kleinere und manchmal auch größere Probleme. Zumindest die viel beschriebene Lieferkettenproblematik betrifft uns als Manufakturen, die alles im eigenen Hause in Flensburg herstellen, aber nicht.

Sie haben mittlerweile Erfahrung darin, Ausstellungen zu machen. Gibt es dennoch auch für Sie Überraschungen?

Esther Berking: Jeden Tag wieder. Die größte Überraschung bei jeder Ausstellung ist es für uns beide aber immer noch, dass wir es immer wieder schaffen, obwohl zwischen der ersten Idee und der Ausstellungseröffnung manchmal nur wenige Wochen liegen.

Worauf freuen Sie sich besonders?

Oliver Berking: Jetzt auf KUNST SCHAFFEN …

Esther Berking: … mit hoffentlich wieder vielen spannenden Kontakten zu Kunstschaffenden und Kunstinteressierten.