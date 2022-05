Kunst Schaffen 2022 : Vivi Linnemann, Inke Lorenzen, Karen Löwenstrom, Matteo Marchetti, Christian Masche, Mathias Meinel

Alle Künstlerinnen und Künstler, die bei Kunst Schaffen 2022 in Flensburg dabei sind, in alphabetischer Reihenfolge.

Julia Gohde

24. Mai 2022, 12:34 Uhr

Vivi Linnemann

Vivi Linnemann wurde in Aalborg geboren und ist seit 1989 als freischaffende Künstlerin tätig. Sie lernte am San Francisco Art Institute, in der Image Factory Amsterdam und in Kopenhagen an der Königlichen Kunstakademie. Sie lebte in den USA, der Schweiz, Australien, Neuseeland, Japan und Dänemark. Sie nahm an zahlreichen Ausstellungen teil und ist mit ihrer Kunst im öffentlichen Raum vertreten.

Inke Lorenzen

Inke Lorenzen wurde 1958 in Neumünster geboren. Ihre Gesellenjahre verbrachte sie von 1977 bis 1980 in Tübingen. Von 1980 bis 1982 studierte sie an der Staatlichen Zeichenakademie Hanau. Seit 1985 lebt und arbeitet sie in Kiel. 1994 gründete sie die Werkstattgemeinschaft Goldschmiedepunkt mit Anja von Wenckstern – 2020 kam Belinda Andresen dazu. Inke Lorenzen blickt auf zahlreiche Ausstellungen sowie Ausstellungs- und Messebeteiligungen im In- und Ausland zurück.

Karen Löwenstrom

karen-loewenstrom.de

Karen Löwenstrom wurde 1978 in Hamburg geboren. Dort besuchte sie von 1994 bis 1996 die Fachhochschule für Graphik und Design. Von 1996 bis 1999 absolvierte sie eine Ausbildung zur Holzbildhauerin an der Werkschule Flensburg. 1999 erhielt sie ihren Gesellenbrief und wurde erste Bundessiegerin im Bereich Holzbildhauerei. Seitdem ist sie als freischaffende Künstlerin tätig. 2004 machte sie ihr Examen zur Gestalterin im Handwerk und ihr Diplom zur Handwerks-Designerin. 2016 wurde Karen Löwenstrom mit dem Ruth-Leibnitz-Preis und dem Anerkennungspreis des Europäischen Gestaltungswettbewerbs geehrt.

Matteo Marchetti

Matteo Marchetti stammt aus dem italienischen Versilia, dem Land des Marmors. Er wurde 1980 in Pietrasanta geboren. Sein Vater, der Künstler Lido Marchetti, brachte ihm die Kunst nahe. Durch eine Bekanntschaft mit Jörg Plickat knüpfte er Kontakte nach Schleswig-Holstein und stellte seine Werke bereits bei der Nord Art in Büdelsdorf aus.

Christian Masche

Christian Masche, Jahrgang 1971, lebt und arbeitet im Oderbruch an der Grenze zu Polen. Nach der Lehre als Tischler arbeitete er in der Kunsttischlerei von Hans Joachim Eichberg in Berlin Pankow. Im Jahr 1992 begann er ein Praktikum in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg. Ziel war ein Studium zum Restaurator für Holzgegenstände. Aber es ergab sich die Möglichkeit, in der Stiftung als angestellter Restaurator zu lernen und zu arbeiten. Danach zog es Ihn in die Heimat seiner Vorfahren, ins Oderbruch. Dort begann er freiberuflich als Restaurator für Holzgegenstände zu arbeiten, wobei sich allmählich das Gestalten von Gebrauchsdesign und Objekten entwickelte.

Mathias Meinel

mathiasmeinel.de

Mathias Meinel wurde 1981 in Rodewisch geboren. Er ist im Erzgebirge aufgewachsen und lebt heute in Hamburg. In jungen Jahren interessierte er sich schon für Landschaftsmalerei. Nach einer Ausbildung zum Produktgestalter studierte er Design an der Kunsthochschule Kassel. Seit 2011 ist er in seinem Atelier in Hamburg-Bergedorf tätig. Im Jahr 2018 nahm Mathias Meinel erstmals an einem Pleinair-Symposium der Norddeutschen Realisten teil. Mit seiner Kunst ist er in privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten.