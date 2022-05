Kunst Schaffen 2022 : Suse Albrecht, Henrik Becker, Otto Beckmann, Anja Bette, Heinke Böhnert, Anette Breu

Alle Künstlerinnen und Künstler, die bei Kunst Schaffen 2022 in Flensburg dabei sind, in alphabetischer Reihenfolge.

24. Mai 2022, 11:22 Uhr

Flensburg | Suse Albrecht

Suse Albrecht

Suse Albrecht wurde 1962 in Preetz geboren. Sie machte eine Goldschmiedelehre in Hamburg. Von 1985 bis 1987 absolvierte sie eine Ausbildung an der Zeichenakademie Hanau zur Schmuckgestalterin. Ihre Meisterprüfung legte sie 1987 in Wiesbaden ab. Im Jahr 1988 eröffnete sie zusammen mit Hartmut Gretenkort die Galerie Akzente in Kiel, die sie 15 Jahre lang betrieben. Seit 2003 arbeitet sie in ihrer eigenen Werkstatt in Strande bei Kiel. Suse Albrecht ist selbstständig als Goldschmiedin, Schmuckgestalterin und Ausbilderin tätig.

Henrik Becker

Lars Franzen

Henrik Becker kam 1992 in Flensburg zur Welt, wo er von 2015 bis 2018 eine Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print mit der Fachrichtung Gestaltung und Technik absolvierte. Seit dem Jahr 2021 studiert er in Flensburg Bildungswissenschaften in den Fächern Kunst, Visuelle Medien und Deutsch. Im Oktober letzten Jahres stellte Henrik Becker erstmals seine Kunst aus, in der Urbanica Art Gallery.

Otto Beckmann

Otto Beckmann

Otto Beckmann wurde 1945 in Knüppeldamm in Mecklenburg geboren. Er studierte von 1967 bis 1970 Bildhaftes Gestalten an der Pädagogischen Hochschule in Flensburg und trat dann in Hamburg in den Schuldienst ein. Gleichzeitig begann er mit seiner Ausstellungstätigkeit. Von 1971 bis 1985 war er Lehrer in Friedrichstadt. Dann beendete er den Schuldienst, um sich voll auf die Kunst zu konzentrieren. Mittlerweile lebt und arbeitet Otto Beckmann in Hamburg und Neustadt in Holstein. Er ist mit seinen Werken in vielen öffentlichen Sammlungen vertreten.

Anja Bette

Anne Heinlein

Anja Bette (Jahrgang 1968) absolvierte von 1985 bis 1988 eine Ausbildung zur Goldschmiedegesellin in Meiningen. Von 1991 bis 1993 studierte sie an der Staatlichen Zeichenakademie Hanau Schmuckgestaltung. Seit dem Jahr 1994 ist sie freischaffend als Schmuckmacherin tätig und seit 2010 veranstaltet sie eigene Atelierausstellungen. Sie lebt in Potsdam.

Heinke Böhnert

Groening

Heinke Böhnert, geboren 1961 in Hamburg, gehört zu den Künstlern, die der traditionellen Marinemalerei eine zukunftsweisende Dimension geben. Ihre Werke sind in den Amtszimmern zweier Ministerpräsidenten und in vielen Galerien und Sammlungen in Europa und Übersee zu finden. Eine besondere Aufgabe war im Jahr 2011 die Bebilderung der neu renovierten Zimmer des Hamburger Atlantic Hotels. Der norwegische König und der Fürst von Monaco erhielten Bilder von ihr als Gastgeschenke. Eine Herausforderung für sie war die künstlerische Ausstattung des neuen Kreuzfahrtschiffes Seacloud Spirit mit 65 Arbeiten. Heinke Böhnert lebt und arbeitet in Hamburg.

Anette Breu

Anette Breu

Anette Breu, geboren 1964, absolvierte von 1981 bis 1984 eine Ausbildung zur Keramikerin. Nach einem einjährigen Aufenthalt in Kanada eröffnete sie ihr eigenes Atelier „Kunsthandwerkstatt“ in Sprockhövel, das sie bis 1988 betrieb. Anschließend war sie in Gevelsberg tätig. 1992 bestand sie ihre Meisterprüfung in Koblenz. Von 1995 bis 2014 lebte sie in München. Seit 2014 arbeitet sie in ihrem Atelier in Bremen.