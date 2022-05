Kunst Schaffen 2022 : Manuel Knortz, Eva Koj, Cora Korte, Suscha Korte, Corinna Kraus-Naujeck, Diether Kressel

Alle Künstlerinnen und Künstler, die bei Kunst Schaffen 2022 in Flensburg dabei sind, in alphabetischer Reihenfolge.

Avatar_shz von Julia Gohde

24. Mai 2022, 13:34 Uhr

Manuel Knortz

Manuel Knortz

Manuel Knortz wurde 1955 in Husum geboren. Er absolvierte eine Ausbildung in freier Malerei und Grafik. Und machte sich 1976 als Werbegrafiker und Illustrator selbstständig. Seit 1990 ist er als freischaffender Maler, Grafiker und Musiker tätig. Sein Atelier hat er in Witzwort. Er war schon an Ausstellungen im In- und Ausland beteiligt und wurde mit Preisen ausgezeichnet – so erhielt er beispielsweise im Jahr 2009 den Kunstpreis des Nordfriesischen Vereins.

Eva Koj

Eva Koj

Eva Koj wurde 1962 in Ratingen geboren. Sie studierte von 1985 bis 1992 Freie Kunst und Keramik an der Fachhochschule für Gestaltung in Kiel. Von 1992 bis 1995 war sie in der Werkstatt in der Stadttöpferei Neumünster tätig. Seit 2001 arbeitet sie in ihrer eigenen Werkstatt in Mielkendorf bei Kiel. Auf den Förderpreis des Hauses für Kunst und Handwerk in Hamburg (1997) folgten viele weitere Auszeichnungen. Arbeiten von Eva Koj sind in zahlreichen öffentlichen Sammlungen zu finden.

Cora Korte

Diekötter Fotografie

Cora Korte wurde 1961 in Flensburg geboren. 1981 begann sie ein Studium der Kunst- und Literaturwissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Im Jahr 1986 wechselte sie an die Kieler Muthesius-Kunsthochschule und studierte Malerei bei Harald Duwe und Peter Nagel. Seit 1991 arbeitet Cora Korte als freischaffende Künstlerin und blickt auf zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland zurück, zum Beispiel in den USA, Russland, Ägypten, Polen und Ungarn. Sie lebt in Kiel.

Suscha Korte

Suscha Korte

Suscha Korte wurde 1963 in Flensburg geboren. Von 1985 bis 89 studierte sie Malerei an der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel. Anschließend ging sie für ein Studium an der Glasgow School of Art nach Schottland und kehrte 1991 zurück nach Deutschland. Sie stellte ihre Kunstwerke bisher bei Ausstellungen in Deutschland, Schottland und in den USA aus. Heute lebt und arbeitet sie in Köln.

Corinna Kraus-Naujeck

Corinna Kraus-Naujeck

Corinna Kraus-Naujeck wurde 1958 in Berlin geboren. Sie studierte an der Hochschule der Künste und der Freien Universität in Berlin. Heute lebt sie in Noer bei Eckernförde. Ihre Kunstwerke stellte sie bereits in Norwegen, Nepal, den Niederlanden und hierzulande aus. Sie ist Mitglied des BBK Schleswig-Holstein und nahm mehrmals an dessen Landesschau teil.

Diether Kressel

Oppermaann

Diether Kressel (1925-2015) wuchs in Düsseldorf und Hamburg auf. Nachdem er 1945 Arbeitsdienst, Militär und Gefangenschaft überstanden hatte, begann ein mühevolles Nachkriegsleben in dem das Wichtigste die neu gewonnene Freiheit und die Möglichkeiten für ihn als Künstler waren. Er studierte an der Landeskunstschule in Hamburg. 1947 heiratete er seine Frau Dorothea mit der er drei Kinder hatte und bis zu seinem Tod in Hamburg und Schleswig-Holstein bei Friedrichstadt zusammenlebte.