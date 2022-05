Kunst Schaffen 2022 : Lars Möller, Gisela Mott-Dreizler, Julika Müller, Anke Neumann, Herbert Nouwens, Rolf Ohst

Alle Künstlerinnen und Künstler, die bei Kunst Schaffen 2022 in Flensburg dabei sind, in alphabetischer Reihenfolge.

Avatar_shz von Julia Gohde

24. Mai 2022, 12:05 Uhr

Lars Möller

Marlis Scheiter

Lars Möller wurde 1968 in Hamburg geboren, wo er heute noch lebt. Er studierte von 1992 bis 1998 Malerei und Design im Fachbereich Gestaltung an der Fachhochschule Hamburg (heute HAW). Seit 1997 ist er freischaffend als Künstler tätig. Er schloss sich den Norddeutschen Realisten an, mit denen er den Kunstpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft sowie den Publikumspreis der Nord Art gewann. Arbeiten von Lars Möller befinden sich in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen.

Gisela Mott-Dreizler

Gisela Mott-Dreizler

Gisela Mott-Dreizler ist Malerin und Illustratorin. Sie lebt in Witzwort. Geboren wurde sie im Jahr 1941 in Riesa an der Elbe. Sie studierte von 1960 bis 1962 an der Kunstakademie in Karlsruhe und schloss ein Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin von 1963 bis 1969 an. Seit 1970 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig. Im Jahr 2022 wurde sie mit dem Theodor-Storm-Preis der Stadt Husum ausgezeichnet.

Julika Müller

Julika Müller

Julika Müller wurde 1966 in Hamburg geboren. Von 1989 bis 1991 machte sie eine Goldschmiedelehre in Berlin. In der Schmuck-Klasse von Daniel Kruger lernte sie von 2003 bis 2006 in Halle an der Saale. 2011 erhielt sie den Hessischen Staatspreis für Angewandte Kunst. Es folgten zahlreiche nationale und internationale Ausstellungen. Julika Müller lebt in Berlin.

Anke Neumann

PASTIEROVIC

Anke Neumann wurde 1970 in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, geboren. Von 1986 bis 1989 absolvierte sie eine Ausbildung zur Facharbeiterin für Textiltechnik mit Abitur in Flöha, bevor sie 1991 nach Berlin umzog, wo sie Praktika in diversen Handwerksbetrieben machte. Von 1998 bis 2003 studierte sie Textil- und Flächen-Design an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Neumann zog 2004 nach Jena und eröffnete ein Atelier. 2013 kehrte sie in ihre Geburtsstadt Chemnitz zurück. Sie hat an zahlreichen nationalen und internationalen Projekten, Messen und Ausstellungen teilgenommen.

Herbert Nouwens

Herbert Nouwens

Herbert Nouwens (Jahrgang 1954) ist ein niederländischer Bildhauer, der hauptsächlich in Stahl arbeitet. Er studierte an der Stadtakademie und der Jan-van-Eyck-Academie in Maastricht. Im Jahr 1986 zog er nach Amsterdam. Dort arbeitete er lange auf dem Gelände der Westergasfabriek. Als dieser Ort in einen Kulturpark umgewandelt wurde, ging er schließlich nach Groningen, wo er in einer ehemaligen Molkerei einen alten Traum verwirklichen konnte, nämlich am selben Ort zu leben und zu arbeiten.

Rolf Ohst

Rolf Ohst

Rolf Ohst wurde 1952 in Lübeck geboren. Er studierte von 1974 bis 1979 Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Seit dem Abschluss ist er als Künstler tätig. Arbeiten von ihm befinden sich im öffentlichen und privaten Besitz, so zum Beispiel im St. Annen Museum in Lübeck und auf Schloss Gottorf in Schleswig.