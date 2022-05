Kunst Schaffen 2022 : Karin Funke-Atmer, Selma Goebel, Uwe Thomas Guschl, Ragna Gutschow, Friedemann Hahn, Marius Hess

Alle Künstlerinnen und Künstler, die bei Kunst Schaffen 2022 in Flensburg dabei sind, in alphabetischer Reihenfolge.n

Avatar_shz von shz.de

24. Mai 2022, 13:19 Uhr

Karin Funke-Atmer

Karin Funke-Atmer

Karin Funke-Atmer wurde 1941 in Hamburg geboren. Sie absolvierte eine Lehre zur Dekorateurin. Anschließend studierte sie von 1961 bis 1964 an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg Goldschmiedekunst. Seither ist sie freischaffend tätig. Sie erhielt diverse Auszeichnungen und nahm an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teil. Von 1964 bis 2019 war sie regelmäßige Ausstellerin auf der Jahresmesse im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Sie arbeitet in ihrer Werkstatt in Blankenese.

Selma Goebel

go-goebel.de

Selma Goebel (Jahrgang 1959) ist ausgebildete Tischlerin, Diplom-Designerin und Künstlerin. Zwanzig Jahre lang war sie Mitinhaberin eines Designbüros in Schwäbisch Gmünd. Parallel dazu war sie künstlerisch aktiv und hatte Ausstellungen in Norwegen sowie Nord- und Süddeutschland. Seit 2009 lebt sie in Schleswig-Holstein und arbeitet als Künstlerin und Designerin. Inspirieren lässt sie sich vorwiegend bei Aufenthalten in Norwegen.

Uwe Thomas Guschl

Uwe Thomas Guschl

Uwe Thomas Guschl (Jahrgang 1945) besuchte von 1972 bis 1977 die Fachhochschule für Gestaltung Hamburg. Seit seinem Abschluss ist er als Maler und Grafiker tätig. Eindrücke für seine künstlerische Arbeit sammelte er auf Reisen zu den Faröer Inseln, nach Norwegen, Neuseeland, Griechenland und Irland. Kunstwerke von ihm wurden im Inland und Ausland ausgestellt und befinden sich im öffentlichen Besitz. Er lebt und arbeitet in Flensburg.

Ragna Gutschow

Ragna Gutschow wurde 1959 in Hamburg geboren. Von 1979 bis 1982 machte sie eine Lehre als Möbeltischlerin und seit 1987 ist sie selbstständig in einer eigenen Werkstatt in Hamburg tätig. Sie entwirft Möbel im Sinne des traditionellen Handwerks im modernen Design. 1985 wurde sie mit dem Förderpreis der Gedok und des AdK Hamburg geehrt. 1991 erhielt sie den Förderpreis der Justus-Brinckmann-Gesellschaft. Ihre Arbeiten wurden in Ausstellungen in Hamburg, München, Köln oder New York präsentiert, sowie vom Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und den Landesmuseen Schleswig-Holsteinischen angekauft.

Friedemann Hahn

Doris Waldmann-Hahn

Friedemann Hahn ist Maler und Dichter. Er wurde 1949 in Singen am Hohentwiel nahe der Schweizer Grenze geboren. Nach einem temporären Studium des Klassischen Balletts und Übungen in Aktzeichnen studierte er Malerei in Karlsruhe, Freiburg im Breisgau und Düsseldorf. Als Maler wurde er mit den wichtigsten deutschen Kunstpreisen und Stipendien ausgezeichnet. Neben seiner künstlerischen Arbeit lehrte er an verschiedenen Hochschulen. 1991 Berufung als Professor für Malerei an die heutige Kunsthochschule Mainz in der Johannes-Gutenberg-Universität. Friedemann Hahn lebt mit seiner Frau in Schleswig-Holstein.

Marius Hess

Marius Hess

Marius Hess wurde 1992 in Unna geboren und lebt heute in Flensburg. Seit 2012 ist er als selbstständiger Theaterplastiker für nationale und internationale Bühnen tätig. Von 2019 bis 2021 absolvierte er eine Ausbildung zum Holzbildhauer an der Eckener-Werkkunstschule Flensburg. Er wurde im Jahr 2021 mit dem 1. Preis im Skulpturenwettbewerb der Heinrich-Sauermann-Stiftung ausgezeichnet. Im Januar 2022 war er Gründungsmitglied des Kunstateliers „Schiffsbrücke 19“ in Flensburg.