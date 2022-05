Kunst Schaffen 2022 : Isabel Lange, Silke Lazarević, Christopher Lehmpfuhl, Hans-Ruprecht Leiß, Levke Leiß, Beate Leonards

Alle Künstlerinnen und Künstler, die bei Kunst Schaffen 2022 in Flensburg dabei sind, in alphabetischer Reihenfolge.

24. Mai 2022, 12:41 Uhr

Isabel Lange

Isabel Lange wurde 1963 im argentinischen Alcaraz geboren. 1980 absolvierte sie eine Ausbildung zur Buchbinderin und arbeitete in der Restaurierungswerkstatt der Humboldt Universität in Berlin. Sie fertigte Illustrationen für Zeitschriften. Von 1990 bis 2004 betrieb sie ein Galerie-Atelier mit Werkstatt für Schmuck und Gestaltung in Berlin-Mitte. Im Jahr 2004 zog sie nach Schleswig-Holstein. Sie eröffnete ein neues Atelier in Bredeneek bei Preetz. Im Jahr 2015 erhielt sie den Auftrag für die Neugestaltung des Eingangs des Botanischen Gartens in Kiel. Besonders bekannt sein dürfte ihre Skulptur „Nach dem Bade“ am Strand in Strande.

Silke Lazarević

Silke Lazarević wurde 1967 in Bonn geboren. Sie verbrachte Teile ihrer Kindheit in Tunesien und Kamerun. Von 1986 bis 1990 absolvierte sie eine Ausbildung zur Goldschmiedegesellin an der staatlichen Zeichenakademie Hanau. Von 1994 bis 2000 studierte sie an der Fachhochschule Düsseldorf im Fachbereich Schmuck und Produktdesign. Seit 2002 arbeitet sie in einem Werkstattatelier und seit 2012 ist sie in Husum tätig. Sie ist Vorsitzende des Berufsverbands Angewandte Kunst Schleswig-Holstein und Mitglied im Bundesverband Kunsthandwerk.

Christopher Lehmpfuhl

Christopher Lehmpfuhl wurde 1972 in Berlin geboren. Er studierte von 1992 bis 1998 Malerei an der Hochschule der Künste in Berlin. Er schloss das Studium als Meisterschüler von Klaus Fußmann ab und ist als freischaffender Künstler tätig. Seit 2003 ist er Mitglied der Norddeutschen Realisten, mit denen er den Kunstpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft und den Publikumspreis der Nord Art gewann. Ersteren erhielt er im vergangenen Jahr nochmals allein für sein Gesamtwerk. Christopher Lehmpfuhl lebt in Berlin.

Hans-Ruprecht Leiß

Hans-Ruprecht Leiß wurde 1954 in Husum geboren. Hier verbrachte er eine Kindheit, die geprägt war von der rauen Landschaft der Nordseeküste und den unzähligen Geschichten langer Winterabende. Diese Heimat verließ er 1977, um in Flensburg an der Pädagogischen Hochschule das Studium für das Lehramt an Realschulen aufzunehmen. Den Beruf des Lehrers hat Hans-Ruprecht Leiß jedoch gleich an den Nagel gehängt, um sich voll und ganz der Kunst des Zeichnens und Radierens zu widmen. Aus dem Nordfriesen wurde bis heute ein ebenso passionierter Flensburger. Heute lebt und arbeitet Hans-Ruprecht Leiß mit seiner Frau Sonja als freischaffender Künstler in Rufweite des Strandes der Ostseeküste.

Levke Leiß

Levke Leiß wurde 1982 in Flensburg geboren. Sie studierte von 2002 bis 2007 Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Währenddessen gründete sie eine Werkstatt mit ihrer Kollegin Karla Helene Hecker. 2005 erhielt sie ein Stipendium der Uhrenmanufaktur NOMOS. Von 2007 bis 2010 absolvierte sie ein Meisterschülerstudium bei Hans Peter Adamski. Seit dem Jahr 2008 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig. Sie wohnt und arbeitet in Berlin. Arbeiten von Levke Leiß befinden sich in internationalen Privatsammlungen in Deutschland, Spanien, der Schweiz, Norwegen und den USA.

Beate Leonards

Beate Leonards wurde 1967 in Konstanz geboren. Von 1987 bis 1991 absolvierte sie eine Silberschmiedeausbildung an der Zeichenakademie Hanau. Anschließend war sie bis 1994 als Goldschmiedin bei Georg Jensen und Allan Scharff in Kopenhagen tätig. Von 1994 bis 1999 studierte sie an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg in der Klasse für Gold- und Silberschmieden. Seit 1999 arbeitet sie in ihrer eigenen Werkstatt in Lübeck. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und ist mit ihren Kunstwerken in öffentlichen Sammlungen vertreten.