Ausstellung „Kunst Schaffen“ 2021 : Hergen Böttcher, Lene Bruun Kolf, Johannes Caspersen, Claudia Christl, Maike Dahl, Katja de Vries

Über Künstlerinnen und Künstler, die bei der Ausstellung vom 08. - 30. Mai in der ROBBE & BERKING WERFT dabei sind.

11. Mai 2021, 13:25 Uhr

Hergen Böttcher

Hergen Böttcher (Jahrgang 1964) machte eine Ausbildung zum Tischler, bevor er Innenarchitektur in Detmold studierte. Ab 1997 arbeitete er in einem Architekturbüro in Hamburg. Anschließend entwickelte er ab 2002 eine Möbelkollektion für Commod Manufakturen in Bremen. Im Jahr 2004 gestaltete er erste Gefäße und Objekte aus Holz. Seit 2008 arbeitet Böttcher in seiner eigenen Werkstatt in Bremen.

Lene Bruun Kolf

Lene Bruun Kolff ist eine dänische Textilkünstlerin, die eine einzigartige Methode für die Arbeit mit Stickereien, Textilien und Collagen entwickelt hat. Ihre oft sehr großen Bilder können als eine Form des Malens mit Faden angesehen werden. Da die Arbeit sehr zeitaufwändig ist, bietet sie reichlich Gelegenheit zum Eintauchen in eine innere Welt. Neben Bildern fertigt Lene Bruun Kolf konzeptionelle Skulpturen und Installationen an. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Hinnerup.

Johannes Caspersen

Johannes Caspersen wurde 1966 in Eckernförde geboren. Nach einer Goldschmiedelehre besuchte er von 1991 bis 1994 die Werkkunstschule in Flensburg in der Fachrichtung Bildhauerei und anschließend für ein Jahr die Academy of Art in New York. Seit 2002 stellt er aus und übernimmt regelmäßig Lehraufträge. 2006 wurde er Kulturpreisträger der Region Sønderjylland / Sydslesvig. 2018 war er Gründungsmitglied der Flensburger Vereins „Kultur-Lücke“. Caspersen lebt heute in Flensburg.

Claudia Christl

Claudia Christl wurde 1968 in München geboren. Von 1988 bis 1991 absolvierte sie eine Lehre zur Goldschmiedin und schloss eine Lehre zur Silberschmiedin an. Sie studierte Industriedesign im Fachbereich Glas- und Keramikdesign an der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein in Halle an der Saale. 1996 gründete sie ihre eigene Werkstatt. Von 2000 bis 2006 war sie als Chefdesignerin festangestellt bei M.H. Wilkens & Söhne GmbH in Bremen. Seit 2006 ist Claudia Christl als freiberufliche Designerin, Silber- und Goldschmiedin tätig, mittlerweile in Hamburg. Sie ist mit zahlreichen Design-Preisen ausgezeichnet.

Maike Dahl

Maike Dahl lernte von 1989 bis 1992 an der Staatlichen Berufsfachschule für Glas und Schmuck Kaufbeuren. Von 1993 bis 1998 besuchte sie die Fachhochschule für Gestaltung Hildesheim/Holzminden und schloss das Studium als Diplom-Designerin für Metallgestaltungen und Schmuckdesign ab. Zwischendurch war sie am Camberwell College of Arts in London. Seit 1998 arbeitet sie in ihrem Werkstattatelier in Hannover und seit 2020 leitet sie die Goldschmiede auf dem Campus Handwerk der Handwerkskammer Hannover. 2007 wurde sie mit dem Niedersächsischen Staatspreis für das gestaltende Handwerk geehrt.

Katja de Vries

Katja de Vries, geboren 1967 in Montreal/Kanada, wuchs in Hamburg auf. Sie machte von 1986 bis 1989 eine Tischlerlehre in Ahrensburg. Von 1990 bis 1995 erlebte sie ihre Gesellentätigkeit in Seattle/USA. Anschließend absolvierte sie von 1995 bis 1997 eine Ausbildung zur staatlich geprüften Gestalterin an der Fachschule für Technik und Gestaltung in Flensburg. Seit 1998 ist sie freischaffend künstlerisch als Gestalterin tätig, mit dem Schwerpunkt Holz. Sie arbeitet in ihrer Werkstatt in Ringsberg bei Flensburg. Seit 2006 ist sie Bühnenbildnerin für die Niederdeutsche Bühne in Flensburg und die Fritz-Reuter-Bühne des Staatstheaters Schwerin.