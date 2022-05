Kunst Schaffen 2022 : Alastair David Houston, Anna Susanne Jahn, Lena Kaapke, Susanne Kallenbach, Birgit Marie Kjær, Heide Klencke

Alle Künstlerinnen und Künstler, die bei Kunst Schaffen 2022 in Flensburg dabei sind, in alphabetischer Reihenfolge.

Avatar_shz von Julia Gohde

24. Mai 2022, 13:47 Uhr

Alastair David Houston

Marc Turner

Alastair David Houston, geboren 1965, wuchs an der Westküste Schottlands auf und stammt aus einer begeisterten Segelfamilie. Er hat in seiner Kindheit viel Zeit auf dem Wasser verbracht. Die Arbeit an Yachten war eine Selbstverständlichkeit. Als ein Yachtbesitzer und Kunstliebhaber ihn fragte, ob er dessen Boot anmalen könne, antwortete Houston: „Ja, und ich kann auch ein Bild davon malen!“ Dies war ein erster Auftrag und so begann die Karriere als Künstler. Alastair David Houston lebt im schottischen Largs und stellt weltweit aus.

Anna Susanne Jahn

Klaus G. Kohn, BS

Anna Susanne Jahn, Jahrgang 1961, wuchs in Wolfenbüttel auf. Von 1981 bis 1989 studierte sie Malerei und Druckgrafik an der Braunschweiger Hochschule für Bildende Künste. Dem Diplom und Meisterschülerabschluss folgten ein sechsmonatiges Studium der traditionellen japanischen Malerei in Kyoto (Japan) sowie Aufenthalte in Kanada und China. Die Jahre 2004 und 2005 standen im Zeichen ihrer Heirat mit Jost Jahn und der „Großen Wand“, einem Arbeitsstipendium zur künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Tagebau in Schöningen. Seit 2007 lebt und arbeitet Anna Susanne Jahn in Nebel auf Amrum.

Lena Kaapke

wolfram.kiwit@lensingmedia.de

Lena Kaapke (Jahrgang 1989) studierte an der Kieler Muthesius Kunsthochschule und machte im Jahr 2015 ihren Master-Abschluss. Sie erhielt zahlreiche Stipendien, war in China, Dänemark, Japan, Kanada und den Niederlanden tätig und wurde für ihre Kunst bereits mehrfach ausgezeichnet – zuletzt in diesem Jahr mit dem Kulturpreis der Stadt Kiel (Förderpreis). Lena Kaapke lebt aktuell in Kiel.

Susanne Kallenbach

Susanne Kallenbach

Susanne Kallenbach wurde 1957 im bayrischen Türkheim geboren. Sie hat von 1978 bis 1986 Freie Kunst mit dem Schwerpunkt Keramik an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel studiert und machte sich anschließend als freischaffende Künstlerin selbstständig. Seit 2007 arbeitet sie in Ranzel bei Felde nahe Kiel. Sie nahm an internationalen Symposien und Ausstellungen teil und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Birgit Marie Kjær

Birgit Marie Kjær

Birgit Marie Kjær wohnt und arbeitet in Dänemark an der Flensburger Förde. Hier hat sie ihre eigene Werkstatt und die „Galerie Petite“. Sie studierte Kunsthandwerk an der Aarhus Kunst Academy of Fine Arts von 1989 bis 1993. Sie hat an zahlreichen Ausstellungen und Workshops sowie Studienreisen nach Japan teilgenommen, wo sie Raku-Meister besuchte und von ihnen diese besondere Art des Brennens erlernte. Damit arbeitet sie heute hauptsächlich. Seit 2010 ist sie Mitglied des Kunstkreises KKS Kvindelige Kunstneres Samfund.

Heide Klencke

malerei-klencke.de

Heide Klencke ist ausgebildete Künstlerin, Pädagogin und Maltherapeutin. Sie lebt seit 20 Jahren in Füsing an der Schlei. Sie konzipiert und leitet Begegnungen zwischen Mensch und Kunst, im Museum oder in der Natur, in Workshops oder Kunstaktionen. Bei ihrer eigenen künstlerischen Tätigkeit fokussiert sie sich auf zwei Schwerpunkte: ihr malerisch, zeichnerisch und experimentelles Werk auf Papier sowie die Arbeit mit Ton, bei der sie sich gerne mit historischen und archaischen Formen auseinandersetzt. Sie ist immer wieder an Ausstellungen im norddeutschen Raum und in Dänemark beteiligt.