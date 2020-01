Silberschmied aus Meldorf : Peter Möller ist ein Altmeister der Filigranarbeit

Peter Möller ist über 80 Jahre alt und einer der wenigen Vertreter seiner Zunft. Aktuell arbeitet er an Silberstücken für eine Kieler Kirche.

23. Januar 2020

Meldorf | Seinen Händen ist die jahrzehntelange handwerkliche Arbeit anzusehen. Unter den kurzen Fingernägeln von Peter Möller sind auch nach dem letzten Schrubben etliche Spuren seiner Leidenschaft zu sehen. Jeden Tag geht er in seine Werkstatt, um seinen Beruf als Gold- und Silberschmied auszuüben. Und das immer noch, obwohl er im letzten Jahr bereits seinen 80. Geburtstag beging.

Mit vollem Namen Peter Baxen Gosch Möller, blickt der schlanke Mann mit dichtem, grauem Haar auf mehrere Jahrzehnte als Meister im Gold- sowie im Silberschmiedehandwerk zurück. Dabei sah es zu Beginn seiner Laufbahn noch ganz anders aus. Peter Möller wollte gerne draußen in der Natur arbeiten. „Am liebsten wäre ich damals Förster geworden.“ Es folgten aber vier Jahre Seefahrt. Als sein älterer Bruder die elterliche Schmiede nicht übernehmen, sondern Bildhauer werden möchte, rückt er nach und lernt zuerst das Silberschmied-Handwerk. „Das ist jetzt mein Traumberuf!“, sagt er lächelnd.

Ein Hauptaugenmerk des Betriebs lag und liegt auf Werkstücken, die aus einzelnen, feinen Drähten hergestellt werden, in sogenannter Filigranarbeit. Peter Möller erinnert sich: „In der Nachkriegszeit saßen bei uns eine Zeit lang 30 Filigranistinnen dicht an dicht, um all die Aufträge zu erfüllen.“ Die Zeit ist lange vorbei.

Inzwischen übernimmt eine Handvoll Mitarbeiter die Aufträge in der Werkstatt, die im Grunde noch so ausgestattet ist, wie Peter Möllers Vater sie eingerichtet hat. Werkzeuge wie Hammer und Zieheisen (zum Herstellen von Drähten) sind wohlsortiert und sofort greifbar. Verschiedene Ambosse und Utensilien zum Einschmelzen warten auf ihren Einsatz.

Im Moment arbeitet Peter Möller an einem besonderen Auftrag. Eine Kieler Kirche bestellte in der Domgoldschmiede das gesamte Kirchensilber neu, nachdem alles am helllichten Tag gestohlen worden war. Vier Kelche, zwei Hostienteller (dabei je einer mit Steinschmuck) und eine Hostiendose sind bereits fertiggestellt.

Zu Beginn hält Peter Möller Silberblech in den Händen – in einer Stärke von einem Millimeter oder mehr. Daraus fertigt er die Werkstücke in liebevoller Handarbeit. Für einen Kelch arbeitet er etwa 80 Stunden. Da alle im Hause gefertigten Trinkgefäße getestet werden, hat Peter Möller auch diese auf ihre Funktion hin kontrolliert.

Es bedarf der Kraft für die Säge- und Treibarbeiten, aber auch der Präzision, um die Zeichen in das Silber zu stechen und beispielsweise den Deckel der Hostiendose auch beidseitig schließbar zu bekommen. Der Auftrag aus Kiel ist groß. Taufkanne, Hochzeitsteller und Altarleuchter werden folgen.

Und immer noch geht Peter Möller jeden Tag in seine Werkstatt und arbeitet dort zehn Stunden täglich. „Ich habe keine Zeit für andere Dinge!“, scherzt er. Eigentlich wäre er schon lange im Ruhestand. Das kommt für ihn gar nicht in Betracht. „Mit dem Hammer in der Hand einfach umfallen, das wäre schön!“