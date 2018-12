Seebüller Nolde-Stiftung : Der überraschende Bilderschatz des Emil Nolde

Der Expressionist Emil Nolde war auch begeisterter Sammler. Ein Blick auf seinen Bilderschatz und eine verbotene Romanze.

von Martin Schulte

25. Dezember 2018, 09:44 Uhr

Seebüll | Die Kunst des nordfriesischen Expressionisten Emil Nolde ist weltweit gefragt. Seine Bilder werden in internationalen Ausstellungen gezeigt und erzielen bei Kunstauktionen Höchstpreise. Dass Nolde selbst allerdings auch selbst Bilder anderer, von ihm geschätzter Künstler sammelte, ist zwar naheliegend, aber bis jetzt öffentlich nahezu unbekannt. So liegen in den Magazinen der Seebüller Nolde-Stiftung 120 Bilder anderer Künstler.

Die Sammlung von Ada und Emil Nolde ist nicht nach kunsthistorischen Gesichtspunkten zusammengestellt, sondern ein Beleg der vielfältigen Künstlerkontakte Noldes. Astrid Becker, stellvertretende Direktorin der Seebüller Nolde-Stiftung

Unglücklicherweise ist es aber nur ein Teil der Nolde-Sammlung, die in Seebüll liegen. Der weitaus umfangreichere Teil, der in seinem Berliner Wohnatelier in der Bayernallee 10 gelagert wurde, ist bei einem Bombenangriff am 15. Februar 1944 zerstört worden. Damals gingen auch viele Bilder Noldes in Flammen auf.

Aber auch in den Seebüller Magazinen finden sich noch viele bekannte Namen der Kunstgeschichte, einige der Bilder wären für die Stiftung heute nahezu unbezahlbar.

Unter den Malern, die Nolde sammelte, war der Blaue-Reiter-Mitbegründer Franz Marc, der als einer der bedeutendsten Expressionisten Deutschlands gilt. Aber auch Christian Rohlfs, Paul Klee, Alexej von Jawlensky oder Wilhelm Morgner.

Nolde-Stiftung

Natürlich sind auch Künstler der Brücke-Gruppe um Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner und Karl Schmidt-Rottluff reichlich vertreten.

Nolde-Stiftung

Nolde wurde für kurze Zeit, von Februar 1906 bis November 1907, Mitglied der Gruppe. Karl Schmidt-Rottluff hatte zuvor mit einem euphorischen Brief um Nolde geworben: „Die Künstlergruppe Brücke würde es sich zur hohen Ehre anrechnen, Sie als begrüssen zu können. Herr Nolde, denken Sie, wie und was sie wollen, wir haben Ihnen hiermit den Zoll für Ihre Farbenstürme entrichten wollen.“

Nolde-Stiftung Seebüll

Nolde erlag dem Werben Schmidt-Rottluffs, der sich allerdings schnell für den anderen Teil der Familie Nolde interessierte: Schmidt-Rottluff verliebte sich in Noldes Frau Ada. Das Interesse wurde von Ada erwidert, wenn auch nicht so leidenschaftlich. Warum der Nebenbuhler für Emil Nolde schließlich ein Grund war, die Brücke wieder zu verlassen, erklärt Astrid Becker – die zwischen zwei Schmidt-Rotluff-Werken sitzt, einem farbigen Selbstbildnis und einem Holzschnitt von Ada Nolde:

Dennoch ist diese kleine Romanze ein Beleg dafür, warum die Nolde-Stiftung ihren Fokus mittlerweile auch auf andere Künstler erweitert hat. Nur so ist es möglich, die ganze Geschichte des Expressionisten, ob nun privat oder künstlerisch, zu erzählen. „Wir verstehen diesen Maler besser, wenn wir die zahlreichen äußeren Einflüsse auf sein Werk, aber auch auf sein Leben künftig verstärkt in unsere Betrachtung einbeziehen“, sagt Astrid Becker. Da gibt es bei Nolde noch einiges zu erzählen.