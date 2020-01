Naturfilmfestival : Das Beste von Green Screen – exklusiv und kostenlos für unsere Leser

100-minütige Zusammenstellung mit Szenen der besten Festival-Filme des Vorjahres exklusiv und kostenlos in Büdeldorf.

von Martin Schulte

24. Januar 2020, 13:04 Uhr

Büdelsdorf | Green Screen will sich von seiner besten Seite präsentieren – auch in diesem Jahr wieder. Das Eckernförder Naturfilmfestival zeigt in vielen deutschen Städten, aber auch in Österreich, der Schweiz und Dänemark eine 100-minütige Zusammenstellung mit Szenen der besten Festival-Filme des Vorjahres.

Die Themen reichen vom sozialen Leben der Elefanten im Süden Afrikas über die Unterwasserwelt des „unsichtbaren Flusses“ bis zum Klimawandel am Beispiel der Gletscher Grönlands. Letztere hat der Kieler Extremsportler Michael Walther (Foto) auf seinem Stand Up Paddleboard umfahren.

Walther wird dabei sein, wenn die Leser unserer Zeitungen die Möglichkeit bekommen, diesen Naturfilm-Mix exklusiv und kostenlos zu sehen – und zwar vor dem offiziellen Tourstart.

Am 5. Februar lädt der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag in sein Büdelsdorfer Druckzentrum ein. Der Best-of-Film wird dort wegen der großen Nachfrage der vergangenen Jahre sogar zwei Mal vor jeweils 60 sh:z-Lesern im Kinosaal gezeigt: Um 16 Uhr und um 19 Uhr. Stand Up-Paddler Michael Walther wird im Gespräch mit sh:z-Kulturchef Martin Schulte von seinen Abenteuern in Grönland erzählen.

Wer am 5. Februar um 16 oder um 19 Uhr bei der Preview im Druckzentrum Büdelsdorf dabei sein will, sollte bis Montag, 12 Uhr das unten stehende Anmeldeformular ausfüllen – die jeweils 60 Filmgäste für beide Vorstellungen werden unter allen Teilnehmern ausgelost und per Mail benachrichtigt.