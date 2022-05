SPO und Travemünde : Küstenorte in SH an Himmelfahrt und Pfingsten gut gebucht

Die Buchungslage an den bevorstehenden Feiertagen stimmt Touristiker an Nord- und Ostsee zufrieden. Einige Urlaubsorte sind nahezu ausgebucht.

Die Badeorte an Schleswig-Holsteins Nord- und Ostseeküste bereiten sich auf viele Gäste an den bevorstehenden Feiertagen vor. „Himmelfahrt und Pfingsten sind traditionell Zeiten, in denen je nach Wetterlage sehr spontan Tagesausflüge und Kurzurlaube unternommen werden“, sagte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), Bettin...

