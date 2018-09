B5 und K111 : Kreis Segeberg: Vier Steinwürfe auf Lastwagen

Erneut werfen Unbekannte Steine auf LKW im Kreis Segeberg. Ein Mann wird verletzt.

von Anja Christiansen

27. September 2018, 15:26 Uhr

Groß Kummerfeld | Am Montagmorgen ist es auf der Bundesstraße 205 und der Kreisstraße 111 (Neumünsterstraße) zu insgesamt vier weiteren Steinwürfen auf Lastwagen gekommen. Drei Steinwürfe ereigneten sich auf der B 205 und einer auf der Kreisstraße 111. Ein 57-jähriger Lastwagenfahrer erlitt bei dem Vorfall auf der Kreisstraße 111 leichte Verletzungen durch Glassplitter. Die anderen Lastwagenfahrer blieben unverletzt. Ein konkreter Tatverdacht liegt derzeit nicht vor. Die Maßnahmen der Polizei laufen weiter.

Vor einer Woche kam es auf der B205 zwischen Neumünster und Rickling zu Steinwürfen von einer Brücke auf fahrende Lkw. In zwei Fällen wurden die Frontscheiben der Zugmaschinen getroffen, ein Stein schlug jeweils wie ein Projektil in Kopfhöhe auf der Fahrerseite ein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Einen Tag zuvor waren nur wenige Kilometer weiter auf der B205 bei Groß Kummerfeld drei Lastwagen in Höhe der Überführung „Mühlenstraße“ von Gegenständen getroffen worden.

