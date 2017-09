Ausgaben der Krankenkassen : Kosten für Arzneien in SH stark gestiegen

Kommentar Geld oder Leben

Von Kay Müller Es ist nur eine Zahl – aber die hat es in sich: Die ständig steigenden Ausgaben für Medikamente müssen die Menschen aufhorchen lassen. In Zeiten, in denen Produzenten von Medikamenten im ersten Jahr nach der Markteinführung Preise ihrer Wahl für eine Arznei verlangen können, wird das gesamte Gesundheitssystem in Frage gestellt. Wer wie das Pharmaunternehmen Gilead für ein hochwirksames Medikament gegen Hepatitis knapp 20000 Euro je Packung – und damit mehr als 700 Euro pro Tablette verlangt, handelt unverantwortlich. Bei allem Verständnis für die Entwicklungskosten und die Gesetze des Marktes: So etwas kann eine Gesellschaft nicht vertragen – zumal es kein Einzelfall ist. In den vergangenen Jahren haben sich die Kosten für die Krankenversorgung zu sehr auf die Schultern der Versicherten verlagert. Gerade bei einer guten Wirtschaftslage ist es aber nicht nachvollziehbar, dass Arbeitgeber weniger zu Krankenkassenbeiträgen bezahlen als die Beschäftigten. Eine Änderung würde vielleicht auch ein Umdenken bei den Unternehmen zur Folge haben, die dann ebenfalls Druck auf Arzneimittelproduzenten ausüben könnten, weil sie stärker unter steigenden Kosten leiden. Nirgendwo in der Politik gibt es so starke internationale Interessengruppen wie im Gesundheitssektor – außer vielleicht bei der Automobilindustrie. Dass die Politik – wenn auch spät – den Einfluss von Lobbyorganisationen in die Schranken weisen kann, zeigt die aktuelle Debatte um die Nachrüstung von Hardware für Dieselfahrzeuge. Dort sollte die Politik ebenso wenig die Auseinandersetzung scheuen, wie beim Kampf gegen die Pharmalobby, denn der kann für viele überlebenswichtig sein. Das sollten die Parteien nicht nur im Wahlkampf berücksichtigen, wenn sie nicht wollen, dass es für ihre Wähler schon bald beim Arzt oder im Krankenhaus heißt: Geld oder Leben.