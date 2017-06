Wochenendtipps für SH : Konzerte, Festivals und Sport: Das sind die Events an Pfingsten

„72,5 hours Schlachthof“ in Flensburg

Traditionell wird das Flensburger Schlachthofgelände am Pfingstwochenende wieder von den Sportpiraten und Besuchern bevölkert. 72,5 Stunden Schlachthof stehen an: mit dem dreitägigen Skatecontest Butcher Jam von Freitag bis Sonntag und dem Dockyard Musikfestival am Sonntag ab 15 Uhr. Unter anderem treten hier Turbostaat und Tom Klose auf. Ein detailliertes Programm zum Wochenende findet sich in der Facebook-Veranstaltung der Sportpiraten.

So verregnet wie beim Butcher Jam wie 2016 wird es in diesem Jahr hoffentlich nicht. Am Sonntag liegt laut Wetterbericht die Regenwahrscheinlichkeit bei 50 Prozent, aber spätestens zum Musikfestival am Nachmittag soll die Sonne wieder herauskommen.

Hier gibt es einen Eindruck vom letzten Jahr:

Summer Opening Bachblyten in Kiel

Am Pfingstsonntag präsentieren das Bachblyten Festival und die Eventagentur Plan B das Summer Opening auf dem Nordmarksportfeld in Kiel. Die Veranstaltung ist umsonst und draußen und bedient Fans der elektronischen Musik (Deephouse, Techhouse, Techno). Mehr Informationen zu dem Line-up finden Sie hier.

Travemünde Jazzt!

In Travemünde dreht sich am Pfingstwochenende alles um den Jazz. Vom 2. bis 5. Juni gibt es im Brügmanngarten in dem Badeort an der Ostsee Konzerte renommierter deutscher und internationaler Jazzbands. Die musikalische Bandbreite reicht von Blues über Boogie bis Swing & Sweet-Jazz. Inspiriert von der Musik und New Orleans, der Heimatstadt des Jazz, sorgen Travemünder Gastronomen im Brügmanngarten für die Verpflegung während der Konzerte. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier.

Die 3. Büsumer Fußtage

Ein etwas ungewöhnliches Angebot findet sich am Wochenende in Büsum an der Nordsee. Die Büsumer Fußtage bieten vom 3. bis 5. Juni ein Programm rund um die Füße. Es beginnt am Samstag mit dem „Fußtage Warm-Up“ auf der Watt-Tribüne am Hauptstrand. Weiter geht es am 4. und 5. Juni. Von Zumba zum Mitmachen über Yoga für die Füße bis hin zur Kinderdisco und Konzerten ist für jeden etwas dabei. Das detaillierte Programm finden Sie hier.

Flohmärkte am Wochenende

Freitag, 2. Juni: Unicef Flohmarkt in Eckernförde auf dem Rathausmarkt von 10 bis 16 Uhr.

Freitag, 2. Juni: Handgemacht-Markt auf der Tornadowiese in Travemünde von 11 bis 22 Uhr.

Samstag, 3. Juni: Hauptstraße 25 in Dannau von 10 bis 17 Uhr.

Sonntag, 4. Juni: Obi-Flohmarkt in Niebüll (Ostring 51-55, Bosbüll) von 8 bis 16 Uhr.

Sonntag, 4. Juni: Städtischer Flohmarkt in der Innenstadt Kiel von 8 bis 16 Uhr.

Sonntag, 4. Juni: Flohmarkt auf dem Parkplatz des CITTI-Parks in Flensburg von 7 bis 16 Uhr.

Montag, 5. Juni: Eiderpark-Flohmarkt in Rendsburg an der B77 von 8 bis 16 Uhr.

Montag, 5. Juni: Schleswig Stadtfeld in Königswill von 6 bis 16 Uhr.

Montag, 5. Juni: Flohmarkt bei Hagebau in Itzehoe von 6 bis 20 Uhr.

Montag, 5. Juni: Flohmarkt Schönberg Strand Seebrücke (Seebrückenstraße, Kiel) von 6 bis 17 Uhr.

Ein Tag am Meer

Am Freitag soll es in Schleswig-Holstein zum Teil 15 Stunden Sonne geben. Auch am Samstag und Sonntag zeigt sie sich mancherorts sieben bis acht Stunden. Außerdem wird mit jedem Tag das Wasser in Nordsee, Ostsee und den Schleswig-Holsteiner Seen wärmer. Bei teilweise 17 Grad in der Ostsee lässt es sich schon ganz angenehm baden. In der Elbe in Hetlingen sind es aktuell sogar über 19 Grad. Weitere Orte finden Sie auf unserer interaktiven Karte, die wir regelmäßig aktualisieren.

von Britta Sowa

erstellt am 01.Jun.2017 | 21:43 Uhr