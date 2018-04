Polizeieinsatz in Brunsbüttel : Knallkörper gegen Kinder: Mädchen am Knie verletzt

Kinder sollen in einem Hinterhof mit Knallkörpfern beworfen worden sein. Eine Zehnjährige muss ins Krankenhaus.

von Karsten Schröder

10. April 2018, 20:06 Uhr

Brunsbüttel | Größerer Polizeieinsatz in Brunsbüttel am frühen Dienstagabend: In einem Hinterhof sollen nach noch unbestätigten Informationen Kinder mit Knallkörpern beworfen worden sein. Dabei sei ein zehnjähriges Mädchen am Knie verletzt und in ein Krankenhaus transportiert worden.

Ein junger Mann habe später eine Waffe gezogen – vermutlich eine Schreckschusspistole. Insgesamt waren fünf Streifenwagen vor Ort.

