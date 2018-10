Überschwemmung oder Küstenschutz : Klimawandel – das droht der Küste

Noch ist es nicht zu spät Ein Kommentar von Tobias Schmidt Alarm zur rechten Zeit: Noch ist es nicht zu spät, aber ohne sofortiges Gegensteuern wäre die Erderwärmung bald nicht mehr zu kontrollieren, warnt der Weltklimarat. Natürlich kann Deutschland allein nicht dafür sorgen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Doch muss in Berlin endlich Schluss damit sein, mit dem Finger auf Trump, Polen oder China zu zeigen, um vom eigenen Versagen in Sachen CO2-Reduzierung abzulenken. Die Emissionen hierzulande sind gegenüber 2009 nicht gesunken – ein beschämendes Zeugnis für Kanzlerin Angela Merkel. Kein „Weiter so“ – das hatte die neue Große Koalition versprochen. Tatsächlich geht es beim Klimaschutz allenfalls rückwärts. In Brüssel werden strengere EU-Umweltauflagen für Autos gestoppt. Die energetische Gebäudesanierung steckt fest, ebenso der Netzausbau für Ökostrom. Und aus Angst vor zusätzlichen AfD-Wutwählern in der Lausitz und vor der Industrielobby in NRW bleiben Union und SPD beim Kohleausstieg auf der Bremse, anstatt Zukunftspläne für die Regionen zu entwickeln. Die Massenproteste gegen die Rodung des Hambacher Forstes zeigen, dass immer mehr Menschen eine andere Politik wollen. Die Regierung muss die Signale hören und zum internationalen Vorbild werden, bevor es wirklich zu spät ist.