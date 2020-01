Lastenfahrräder und Solaranlagen : „Klimaschutz kann Freude machen“: Jan Philipp Albrecht über das neue Förderprogramm

Mit dem Programm des Umweltministeriums soll jeder Bürger in SH Unterstützung für seinen Beitrag zum Klimaschutz bekommen.

von Kay Müller

20. Januar 2020, 06:00 Uhr

Wird das neue Förderprogramm der Landesregierung zum Wohle des Klimaschutzes die einzelnen Bürger erreichen? Ja, sagt Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) in einem Gespräch mit sh:z Reporter Kay Müller. Der Grünen-Politiker möchte auch für die Privathaushalte Anreize setzen, dass das Umschalten auf noch mehr erneuerbare Energien nicht als Bürde verstanden wird – sondern als Chance.

Herr Albrecht, die Opposition beklagt, dass Sie zu wenig für den Klimaschutz tun – stimmt das?

Wenn man sich anschaut, wie sehr wir die von der SPD mitgetragene Bundesregierung beim Klimapaket zum Jagen tragen mussten, ist das ein verdammt vermessener Vorwurf.

Nur auf massiven Druck aus Schleswig-Holstein ist aus einem völligen Placebo zumindest ein zartes Pflänzchen geworden. Außerdem ignoriert die Opposition, dass wir in Schleswig-Holstein anerkanntermaßen deutlich mehr für den Klimaschutz tun als andere Bundesländer.

Wir haben als Koalition das klare Ziel, bis zu 40 Prozent der Fördergelder, die wir von der EU bekommen, in den Klimaschutz zu investieren. Wir sind dabei, in die energetische Sanierung der landeseigenen Gebäude und in kommunalen Klimaschutz zu investieren. Und wir sind dabei, Moore zu schützen und zu erweitern, um mehr CO2 zu binden. Da sind andere Länder noch in der Planung, wir handeln schon.

Reicht das denn?

Nein, beim Klimaschutz reicht es nie. Wir müssen vor allem in den Bereichen Wärme in Gebäuden und Mobilität noch stärker auf erneuerbare Energien setzen. Ein entscheidender Hemmschuh dabei sind aus meiner Sicht aber vor allem die viel zu geringen Brennstoffkosten für fossile Energieträger. Hier wird sich ja nun, wenn auch viel zu langsam, im Zuge des Klimapakets einiges tun. Darüber hinaus kann da jeder was fürs Klima tun, in dem er etwa alte Gas- oder Ölheizungen austauscht oder Photovoltaikanlagen und Gründächer installiert. Dieses Engagement möchten wir künftig aus von Seiten des Landes gerne stärker unterstützen.

Aber davor schrecken doch viele Hausbesitzer zurück, die ihr Eigenheim als Altersvorsorge haben – und nun noch einmal viele zehntausend Euro investieren sollen, die sie vielleicht gar nicht haben.

Es geht dabei nicht um eine Bürde, sondern um eine Chance, zu der wir Anreize setzen werden. Wir haben gerade in den Privathaushalten viel Potenzial: Dachflächen etwa sind ein riesiges Kapital, das die Leute nutzen können. Durch Förderung haben wir schon dafür gesorgt, dass Solaranlagen so günstig sind wie nie zuvor. Sie sind keine Belastung, sondern eine Investition in die Zukunft. Und da wollen wir als Land noch einen drauflegen.

Wie denn?

Wir nehmen in den nächsten drei Jahren 1,6 Millionen Euro zusätzlich dafür in die Hand und legen ein Förderprogramm auf, mit dem ganz einfach und unkompliziert online Anträge gestellt werden können – etwa auf Förderung beim Kauf einer Ladebox für Elektro-Autos oder eines Speichers für Erneuerbare Energien im eigenen Haus oder bei Regenwasser-Zisternen oder Photovoltaikanlagen an Balkonen. Auch der Kauf eines Lastenfahrrads wird unterstützt, so dass künftig dadurch Fahrten mit Autos ersetzt werden.

Bleiben wir mal beim Lastenfahrrad – wie viel Geld gibt es vom Land dazu?

Das werden einige hundert Euro sein. Und auch in den anderen Bereichen gibt es feste Summen. Denn mit dem Programm wollen wir all diejenigen unterstützen, die für sich einen Anfang machen wollen. Wir wollen zeigen, dass Klimaschutz Freude machen und einfach sein kann.

Wie und wann können die Bürger Unterstützung vom Land beantragen?

Das wird leicht und schnell online möglich sein. Wir haben das schlankste Fördermittelkonzept gewählt, das wir finden konnten und das trotzdem allen rechtlichen Anforderungen genügt. Jetzt geht es nur noch darum, die Software für die Beantragung zu finalisieren, da handelt es sich nur noch um wenige Wochen, bis es losgehen kann.

Aber seien wir ehrlich: Der Beitrag zum Klimaschutz wird durch einige Lastenfahrräder oder Solaranlagen an Balkonen minimal bleiben.

Der einzelne Beitrag wird vergleichsweise klein sein, der Gesamtbetrag ist aber beträchtlich. Wir müssen auch im Kleinen etwas tun und für den Klimaschutz begeistern. Das bedeutet ja nicht, dass wir bei den großen Themen wie dem Ausbau der Erneuerbaren Energien, dem Kohleausstieg oder der Agrarwende nachlassen.

SPD will erneuerbare Energien ausbauen Die SPD im Landtag will beim Klimaschutz vorangehen und bringt dafür in der kommenden Woche einen Antrag in den Landtag ein. Darin fordert die größte Oppositionsfraktion, dass in Schleswig-Holstein bis 2030 der Anteil der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energiequellen am Wärmeverbrauch bei mindestens 25 Prozent liegt. Derzeit liegt er bei rund 14 Prozent. Die Regierung will bis zum Jahr 2025 den Anteil auf 22 Prozent steigern. Daneben soll der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2025 auf rund 37 Terrawattstunden ansteigen. Zur Zeit sind es rund 22 Terrawattstunden. Die Landesregierung strebt bis 2025 rund 37 Terrawattstunden an. „Die Bundesregierung hat mit ihrem Klimapaket einen Weg zur Einhaltung der Klimaschutzziele bis 2030 beschrieben. Auch das Land Schleswig-Holstein muss die Zielszenarien bis 2030 definieren, um so Verbindlichkeit und Planbarkeit für das folgende Jahrzehnt für die lokale Wirtschaft und die Bevölkerung zu schaffen“, sagt Thomas Hölck, Energie- und wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag.

In Hamburg gab es so ein ähnliches Programm auch schon, das schnell ausgeschöpft war...

...wir gehen auch in Schleswig-Holstein davon aus, dass die Nachfrage sehr groß sein wird. Wenn das so sein sollte, dann bin ich zuversichtlich, dass wir da noch mehr investieren werden.

Die Menschen müssen trotzdem noch viel Geld für Modernisierung oder neue Anschaffungen ausgeben – rechnet sich das denn?

Das rechnet sich auf jeden Fall. Nehmen Sie etwa die Photovoltaik: Da hängt es natürlich von der Sonnenausbeute auf den Dächern ab, aber in zehn bis 15 Jahren kann man mit einer solchen Anlage in positive Zahlen kommen und danach mit dem Klimaschutz bares Geld verdienen. Und das gilt ja auch für die öffentliche Hand: Wir werden heute viel Geld in die Hand nehmen, aber künftig davon profitieren. Im Übrigen muss angesichts der Mammutaufgabe Klimaschutz die Frage erlaubt sein, ob sich immer alles monetär kurzfristig rechnen muss. Diese Frage wird bei vielen privaten Kauf- und Investitionsentscheidungen gar nicht gestellt. Wieso gerade bei der Schicksalsfrage für unseren Planeten?

Was haben Sie noch beim Klimaschutz vor?

Die entscheidenden Hebel hat der Bund in der Hand. Wir werden hier laut bleiben müssen. So müssen wir etwa in der Landwirtschaft noch viel tun, etwa Biogasanlagen stärker zu fördern, die vor allem mit Gülle gefahren werden. Dadurch verringern wir die Überdüngung und tun gleichzeitig etwas für die Energiegewinnung.

Und auf Landesebene wollen wir das Energiewende- und Klimaschutzgesetz evaluieren und gegebenenfalls novellieren und eine auf den Klimaschutz orientierte Wasserstoffstrategie ausarbeiten. Und der alles entscheidende Punkt ist, dass wir beim Ausbau der Windkraft wieder auf den Wachstumspfad zurückfinden. Ich setze sehr darauf, dass noch in diesem Jahr wieder rechtskräftige Vorranggebiete ausgewiesen werden. Das ist die Voraussetzung für fast alles beim Klimaschutz. So wollen wir in Schleswig-Holstein mehr für den Klimaschutz tun als je zuvor.

Wo wollen Sie damit am Ende des Jahres stehen?

Wir wollen unseren Klimazielen so nah wie möglich kommen und die konkreten Zielszenarien und Strategien präsentieren, wie Schleswig-Holstein so schnell wie möglich klimaneutral werden kann. Damit wollen wir im Norden Vorbild für andere sein. Da fühle ich mich in der Verantwortung, diesen Prozess auf den Weg zu bringen.