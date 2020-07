Grossangelegte Suchaktion : Kleidung gefunden: Zwei junge Frauen vor Büsum im Watt verschwunden?

Bis in die Nacht suchten Einsatzkräfte nach den Besitzerinnen der Kleidungsstücke – ohne Erfolg.

28. Juli 2020, 08:55 Uhr

Büsum | Am Montagabend gegen 20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass am Hauptstrand in Büsum seit mehreren Stunden Kleidungsstücke lägen. Der Anrufer mache sich Sorgen, die Besitzer könnten nicht aus dem Watt herausgefunden haben. Vor Ort fanden Beamte zwei paar Schuhe, zwei Badematten sowie einen Rucksack. Die Gegenstände gehörten offensichtlich zwei jüngeren Frauen.

Großangelegte Suchaktion am Abend

Wie die Polizei berichtet, wurde daraufhin eine großangelegte Suchaktion gestartet: Auf dem Wasser suchten ein Seenotrettungskreuzer, ein Wasserschutzboot sowie zwei Fischerboote nach den Frauen. An Land waren Polizeibeamte sowie die Feuerwehr Büsum im Einsatz. Zudem waren zwei Hubschrauber mit Wärmebildkameras in der Luft.

Gegen 0 Uhr wurde die Suche ohne Ergebnis abgebrochen. Sie wurde am Dienstagmorgen fortgesetzt. Die Fundstücke wurden derweil zur Polizeistation Büsum verbracht. Die Beamten hoffen, dass diese am Strand nur vergessen wurden. Wer Hinweise zu den vermissten Frauen geben kann wird gebeten, sich unter der Nummer 04841/830660 bei der Wasserschutzpolizei in Husum zu melden.

