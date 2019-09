Kita: 1400 Fachkräfte fehlen im Land

Personalschlüssel haben sich zwar verbessert, sind aber noch nicht kindgerecht

von Frank Jung

26. September 2019, 20:01 Uhr

kiel | Einen Tag, bevor die Jamaika-Koalition heute im Landtag ihre Kita-Reform auf den Weg bringt, hat die Bertelsmann-Stiftung Schleswig-Holsteins Kindergärten eine Lücke von 1400 Fachkräften bescheinigt. Das geht aus einem gestern veröffentlichten Ländermonitoring zu frühkindlichen Bildungssystemen hervor.

Trotz des Mangels liegt Schleswig-Holstein im Ländervergleich beim Betreuungsschlüssel auf dem viertbesten Rang. In Gruppen für Über-Dreijährige kümmert sich im Norden eine Erzieherin um 8,2 Kinder, bei Unter-Dreijährigen um 3,7. Vor fünf Jahren lag das Verhältnis in Ü3-Gruppen noch bei 1:9. Um den Bedürfnissen des Nachwuchses gerecht zu werden, halten die Experten der Bertelsmann-Stiftung jedoch bei Über-Dreijährigen maximal 7,5 Kinder und in den Krippen drei Kinder pro Aufsichtsperson für erforderlich. Zumal das Verhältnis im Alltag ohnehin schlechter ausfalle als die reine Statistik, die von der Zahl besetzter Stellen ausgeht. Grund: Die Arbeitszeit, die das Personal außerhalb der Gruppe etwa in Elterngespräche, Qualitätsentwicklung oder Dokumentation investiert.

Gegenüber anderen Ländern fällt laut Monitoring ein starkes Gefälle innerhalb Schleswig-Holsteins auf: So muss eine Fachkraft in Stormarn rechnerisch mehr als zwei Kinder mehr betreuen als in Flensburg. Die Studien-Autoren legen der Landespolitik nahe, Fördermittel vor allem in mehr Qualität zu investieren – und weniger stark in die mit der Jamaika-Reform eingeleitete Deckelung von Eltern-Beiträgen.

Die Landesregierung werde mit ihrem Kita-Paket beide Ansätze verfolgen, versichert Sozialminister Heiner Garg (FDP). „Die Ergebnisse des Monitorings bestätigen unsere Reform.“ Eine Milliarde Euro zusätzlich werde in dieser Wahlperiode mobilisiert. Garg ruft in Erinnerung: Eine frühere Bertelsmann-Studie habe Schleswig-Holstein die bundesweit höchsten Elternbeiträge attestiert – das ändere man nun. Zugleich werde der Fachkraft-Kind-Schlüssel verbessert und Leitungspersonal von pädagogischen Aufgaben entlastet.

Qualität an Kitas braucht Vorrang

Termingerecht zur heutigen großen Kita-Debatte im Landtag liefert die Bertelsmann-Studie über frühkindliche Bildung wertvolle Denkanstöße. So anerkennenswert auch ist, was das Jamaika-Bündnis mit seiner großen Reform der Kita-Finanzierung auf den Weg bringen will – abgehakt sein wird diese Großbaustelle für die Kleinsten damit nicht.

Perspektivisch fahren zwei Züge aufeinander zu: einerseits die Erwartung, dass das Personal an Quantität und Qualität zunimmt, andererseits der Wunsch, die Elternbeiträge zu minimieren oder gar abzuschaffen. Dieser Widerspruch wird sich nicht völlig auflösen lassen. Geht es um den Versuch, beide Ziele halbwegs auszutarieren, muss an die richtige Reihenfolge appelliert werden: Superbillige Kitas, in denen aber kaum einer arbeiten will, bringen den Kindern wenig. Ihre Bedürfnisse aber gehören nach vorn. Mehr Geld in die Qualität muss deshalb Vorrang vor Beitragsentlastung haben. Denn erst, wenn Kitas ihr Image als aufreibende Arbeitsorte ablegen, locken sie genug Personal, um die Betreuungsschlüssel verbessern zu können. Die erhöhte Ausbildungskapazität allein reicht dafür nicht. Allemal nicht, da in den nächsten fünf Jahren 30 Prozent der Kita-Kräfte in Rente gehen – und die zunehmenden Nachmittagsbetreuungen an Schulen ebenfalls um die knappen Erzieher konkurrieren.