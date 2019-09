Zeugenaufruf : Kinder auf Spielplatz in Henstedt-Ulzburg belästigt

Der Täter soll die Kinder berührt und anschließend versucht haben, sie wegzulocken.

25. September 2019, 16:13 Uhr

Henstedt-Ulzburg | Am Sonntag ist es auf einem Spielplatz in Henstedt-Ulzburg offenbar zu einem sexuell motivierten Übergriff auf Kinder gekommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach befanden sich gegen 15 Uhr zwei sechsjährige Mädchen auf dem Spielplatz in der Straße Dammstücken. Währenddessen soll ein Mann aus dem Gebüsch gekommen und die beiden Mädchen angesprochen haben.

Nachdem er eines der Mädchen berührte und versuchte, es vom Spielplatz wegzulocken, liefen die Kinder nach Hause.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

zirka 18 bis 25 Jahre alt

normale Statur

schwarze Haare, an den Seiten kurz, oben etwas länger

schwarz-rote Hose

zur Hose passende Jacke (evtl. Trainingsanzug)

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040-528060 bei der Kriminalpolizei Norderstedt zu melden.