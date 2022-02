Handball : Kiels Handballer in der Champions League zu Gast in Elverum

Assistenz-Trainer Christian Sprenger wird die Handballer des THW Kiel auch beim Neustart in der Champions League am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) beim norwegischen Meister Elverum HB betreuen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, werden Chefcoach Filip Jicha und auch Kreisläufer Hendrik Pekeler nach ihren Corona-Infektionen nicht mit nach Skandinavien reisen.

Der frühere Rechtsaußen Sprenger ist aber gut auf den Gegner vorbereitet: „Elverum spielt einen schnellen Handball, ist extrem torgefährlich und wird sicherlich aus der Kulisse viel zusätzliche Motivation ziehen“, sagte der 38-Jährige. Die Partie wurde aus Elverum in den Olympiaort Lillehammer verlegt. In der Vorrunden-Tabelle liegen die Kieler mit 13:...

