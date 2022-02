Handball : Kiels Handballer haben einen Sieg in Norwegen im Visier

Die Handballer des THW Kiel wollen am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) mit einem Sieg über den norwegischen Meister Elverum HB ihren Anspruch auf einen Spitzenplatz in der Champions-League-Vorrunde untermauern. Aktuell belegen die „Zebras“ den vierten Rang in der Gruppe A. Um die Playoff-Runde zu überspringen, müssten sie am Ende der Gruppenphase mindestens Platz zwei belegen.

Nicht helfen können bereits zum dritten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.